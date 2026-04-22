Затримка потяга через атаку: в Укрзалізниці пояснили, чи встигне пасажир на рейс у Європі

Європейські залізничні компанії йдуть назустріч українським пасажирам, коригуючи власні графіки та затримуючи рейси, аби ті встигли на пересадки після вимушених зупинок під час повітряних тривог. Про це РБК-Україна розповів голова правління Укрзалізниця Олександр Перцовський.

За його словами, українська сторона постійно координує дії з іноземними партнерами: щойно поїзд в Україні зупиняється через загрозу обстрілів, інформацію оперативно передають європейським диспетчерам.

Як зазначив керівник компанії, у випадках, коли йдеться про стикування з міжнародними рейсами, партнери – зокрема польські та інші європейські перевізники – часто погоджуються чекати українських пасажирів, навіть якщо затримка значна.

Відео дня

Окремо він згадав випадок із чеським перевізником: той кілька годин не відправляв поїзд, очікуючи прибуття українського "Інтерсіті".

В УЗ наголошують: пріоритетом залишається безпека. Якщо виникає вибір між дотриманням графіка та необхідністю перечекати загрозу, компанія без вагань обирає друге – навіть ціною запізнень.

При цьому пасажири не залишаються без захисту. У разі пропущеної пересадки через затримку поїзда передбачене повернення коштів.

Як повернути гроші за квиток

Як пояснив Перцовський, у межах "Укрзалізниці" діє повне відшкодування вартості квитків без штрафів. У випадку з європейськими перевізниками застосовуються їхні правила, однак вони, як правило, передбачають гнучкі рішення або альтернативні маршрути.

Щоб отримати компенсацію, пасажиру потрібно:

подати заяву онлайн;

для оформлення через сайт УЗ – скористатися Дія.Підпис;

підтвердити факт затримки (ці дані фіксуються в системі перевізника).

Таким чином, навіть у складних умовах воєнного часу міжнародна координація дозволяє мінімізувати незручності для пасажирів.

Дії залізничників під час дронових атак РФ

Як писав УНІАН, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) розповів, що диспетчерська служба "Укрзалізниці" отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору і постійно стежить за ситуацією з ударними БПЛА. Якщо є реальна загроза життю пасажирів, проводиться евакуація людей з поїзда. У випадку, коли ситуація не є критичною, безпеку забезпечують шляхом внесення змін до розкладу руху, щоб не турбувати пасажирів евакуацією. Влучання "Шахеда" у вагон з людьми перетворить його на "братську могилу", тому пасажирам треба відходити від поїзда щонайменше на 100 метрів.

