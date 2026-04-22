Блокування Ормузької протоки веде світ до продовольчої катастрофи, – FT

Енергетична криза готова перетворитися на продовольчу.

Перебої з постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку посилюють ризик глобального продовольчого шоку. Вищі ціни на газ зменшують виробництво добрив, в той час як інші галузі перевершують сільськогосподарських виробників в конкуренції за ключові ресурси та логістику.

Газета Financial Times пише, що через вузький водний шлях проходить приблизно п'ята частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу та близько третини морської торгівлі добривами. Це робить Ормузьку протоку критично важливою артерією для виробництва продуктів харчування.

Зменшення потоків скрапленого природного газу через протоку вже стримало промислове споживання. Близько 40% зниження попиту на газ припадає на заводи, зокрема – з виробництва добрив. Природний газ - ключова сировина для азотних добрив, таких як аміак.

Відео дня

Скорочення доступності добрив негативно вплине на врожайність сільськогосподарських культур і призведе до зростання цін на продукти харчування в наступні сезони.

Перебої в судноплавстві, спричинені війною на Близькому Сході, також поширюються на глобальну логістику. Затори на Панамському каналі посилилися, оскільки азійські покупці звертаються до сирої нафти, що експортується зі США з Мексиканської затоки, замість поставок з Близького Сходу.

Це веде до зростання вартості перевезень суден, які йдуть з вантажем нижчої вартості – таким, як зерно. При цьому час очікування на каналі сягає близько 40 днів, оскільки оператори нафтових танкерів платять мільйони доларів, щоб потрапити на початок черги. На деяких зернових маршрутах вже спостерігалося зростання тарифів на перевезення на 50-60%.

Сільськогосподарські трейдери також попереджають, що ринки ще не повністю врахували ризик тривалих перебоїв у постачанні добрив та інших ключових ресурсів. Очікування короткочасного конфлікту змусили інвесторів недооцінити потенційний вплив.

Попри відносно достатні світові запаси зерна, реакція урядів може посилити шок. Країни, стурбовані безпекою поставок, можуть почати накопичувати резерви, що зменшить доступність на світовому ринку і підвищить ціни – особливо для регіонів, що залежать від імпорту.

Виробництво продовольства в Україні та світі – головні новини

Через війну в Ірані вартість посівної кампанії для українських фермерів вже зросла на 18% відносно минулорічних цін. Відтак аграрії будуть вносити менше добрив та насіння на гектар, що може спричинити істотне погіршення врожайності.

В Міжнародному валютному фонді попереджають, що глобальні ціни на продовольство продовжуватимуть зростати незалежно від підсумків війни, причому найвищі ризики здорожчання матиме для соціально вразливих категорій населення.

