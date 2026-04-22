Найбільший у світі виробник презервативів підвищить ціни через війну в Ірані, – Reuters

Компанія Karex виробляє понад 5 мільярдів презервативів на рік.

Малайзійська компанія Karex Bhd, найбільший у світі виробник презервативів, планує підвищити ціни на 20–30% і, можливо, навіть більше, якщо перебої в постачанні через війну з Іраном затягнуться.

Генеральний директор компанії Го Міа Кіат в інтерв'ю Reuters заявив, що спостерігається сплеск попиту на презервативи, оскільки зростання транспортних витрат і затримки з доставкою призвели до того, що у багатьох клієнтів запаси впали нижче звичайного рівня.

"Ситуація, безумовно, дуже нестабільна, ціни високі... У нас немає іншого вибору, окрім як перекласти ці витрати прямо зараз на клієнтів", – сказав Го.

Karex виробляє понад 5 мільярдів презервативів на рік і є постачальником для таких провідних брендів, як Durex і Trojan, а також для державних систем охорони здоров'я, таких як британська NHS, і глобальних програм допомоги ООН.

За словами Го, з моменту початку конфлікту наприкінці лютого компанія Karex зіткнулася зі зростанням витрат на все – від синтетичного каучуку та нітрилу, що використовуються у виробництві презервативів, до пакувальних матеріалів і мастильних речовин, таких як алюмінієва фольга та силіконове масло.

Він повідомив, що у Karex достатньо запасів на найближчі кілька місяців і що компанія має намір збільшити обсяги виробництва, щоб задовольнити зростаючий попит, оскільки світові запаси презервативів значно скоротилися внаслідок значного скорочення витрат на зовнішню допомогу, зокрема з боку Агентства США з міжнародного розвитку минулого року.

Він зазначив, що цього року попит на презервативи зріс приблизно на 30%, а перебої з доставкою ще більше поглибили дефіцит.

Доставка вантажів Karex до Європи та США тепер займає майже два місяці, порівняно з одним місяцем раніше. Що стосується країн, що розвиваються, то Го зазначив, що у багатьох немає достатніх запасів, оскільки доставка продукції займає багато часу.

Війна в Ірані – вплив на світову економіку

Світова економіка зіткнулася з новим потрясінням через війну на Близькому Сході, яка погіршує перспективи зростання та посилює інфляційний тиск. Шок від війни має глобальний, але нерівномірний характер: найбільше страждають імпортери енергоносіїв, країни з низькими доходами та обмеженими резервами.

За оцінками МВФ, війна на Близькому Сході вже призвела до зростання цін на енергоносії та сировину, що посилило тиск на економіку та створило додаткові ризики для глобальної стабільності.

Крім того, війна в Ірані може спричинити глобальну продовольчу кризу, яка буде гіршою за ту, що виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році, адже дефіцит добрив загрожує виробництву продовольства на багатьох континентах.

Вас також можуть зацікавити новини: