Сибіга: Позиція України на полі бою зараз є найсильнішою за останній рік

Міністр зазначає, що за допомогою дронів ЗСУ вдалося нівелювати перевагу ворога в особовому складі.

Позиція на полі бою для України наразі є найсильнішою і найміцнішою за останній рік. Як повідомляє видання "Лівий берег", про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав у розмові з журналістами.

Він зазначив, що завдяки активному застосуванню дронів Збройним Силам вдалося нівелювати перевагу ворога в особовому складі.

За його словами, позбавлення росіян визначального фактору живої сили веде до зміцнення українських переговорних позицій.

Відео дня

Сибіга також відзначив досягнення щодо закриття українського неба. За його словами, "нова геополітична сила України" полягає у тому, що ми можемо збивати до 90% ворожих засобів ураження.

Третім чинником Сибіга назвав асиметричні атаки, які є дієвими і позбавляють ворога можливостей. За його словами, у Німеччині одне з підприємств змогло у вісім разів збільшити виробництво наземних дронів. За його словами, це одразу викликало реакцію у Кремлі – там почали погрожувати німцям та іншим європейським націям ударами по місцях виготовлення БпЛА.

Війна в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, видання The New York Times написало, що війна Росії проти України дедалі більше перетворюється на протистояння безпілотних систем – дронів і наземних роботів, які змінюють саму логіку бойових дій.

Згідно із публікацією, обидві сторони війни активно нарощують використання безпілотників, однак Україна робить ставку на масове застосування відносно дешевих технологій, компенсуючи брак людей і техніки. Зокрема, дрони вже відіграють ключову роль на фронті: за оцінками українського керівництва, вони забезпечують до 80–90% уражень на передовій.

При цьому розвивається й новий напрям – наземні роботизовані системи. За словами президента України Володимира Зеленського, українські військові вже проводили операцію, під час якої позицію противника було захоплено виключно за допомогою дронів і роботів – без участі піхоти та без втрат. Усього за кілька місяців такі системи виконали понад 22 тисячі місій, що дозволяє знижувати ризики для військових, пише видання.

