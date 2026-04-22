Україна перезапустила 'Дружбу': коли російська нафта дійде до Угорщини та Словаччини

Міністерка економіки Словаччини заявила, що прокачування нафти до країни може відновитися в четвер.

"Укртранснафта" офіційно повідомила, що сьогодні, 22 квітня, опівдні в Україні розпочалося надходження сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою "Дружба", про що інформує угорська нафтова компанія Mol.

"АТ "Укртранснафта" повідомило MOL про те, що сьогодні опівдні в Україні розпочалося надходження сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою "Дружба". MOL очікує, що перші поставки сирої нафти після перезапуску української ділянки трубопровідної системи прибудуть до Угорщини та Словаччини не пізніше завтрашнього дня", - ідеться у повідомленні.

Як пише Reuters, міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова заявила, що прокачування нафти до країни може відновитися вранці в четвер, 23 квітня.

Раніше видання повідомляло, що Україна може відновити прокачування вже в середу, 22 квітня, після завершення ремонту, про що заявляв президент Володимир Зеленський, закликавши ЄС схвалити кредит на 90 мільярдів євро. Очікується, що цей пакет покриє близько двох третин фінансових потреб України у 2026–2027 роках.

Водночас, як повідомляє угорське видання Telex, ситуація залишається невизначеною. Зокрема, Росія оголосила про припинення постачання казахстанської нафти до Німеччини через "Дружбу", а нещодавні удари по інфраструктурі ускладнюють стабільну роботу всієї мережі. Зазначається, що, попри різку критику з боку уряду Угорщини, дефіцит російської нафти не спричинив серйозних проблем: поставки компенсували через нафтопровід Adria та закупівлі з Саудівської Аравії, Норвегії, Лівії, Казахстану і США, а також за рахунок стратегічних резервів.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на отримання Києвом 90 млрд євро безвідсоткової позики від Євросоюзу через зупинку нафтопроводу "Дружба". Петер Мадяр, який має змінити Орбана в кріслі прем’єра після перемоги на виборах, вважає, що останній зніме вето після відновлення поставок нафти в Угорщину.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив про відновлення нафтопроводу "Дружба" і готовність надалі постачати нафту до деяких європейських країн.

