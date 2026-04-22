Ядерна безпека під загрозою: РФ умисно запускає ракети і дрони через АЕС

МАГАТЕ регулярно фіксують військову активність поблизу атомних електростанцій.

Росія неодноразово запускала ракети й дрони за траєкторіями поблизу Чорнобильської АЕС та інших ядерних об’єктів України під час атак, що підвищує ризик серйозної аварії. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко в коментарі Reuters.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення як Чорнобильська, так і Хмельницька АЕС перебували на маршрутах польоту російських гіперзвукових ракет "Кинджал". Загалом зафіксовано 35 таких ракет, які пролітали на відстані до близько 20 км від цих об’єктів. З них 18 під час одного польоту проходили поблизу обох станцій.

"Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", – заявив Кравченко.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) наголошують, що регулярно фіксують військову активність поблизу АЕС і атаки на енергетичну інфраструктуру, важливу для ядерної безпеки. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі неодноразово закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії.

Кравченко також повідомив про три випадки, коли ракети "Кинджал" падали під час польоту і приземлялися приблизно за 10 км від Хмельницької АЕС. Причини падіння невідомі, але ознак перехоплення не виявлено.

Окрім ракет, із липня 2024 року зафіксовано щонайменше 92 російські дрони, які пролітали в радіусі 5 км від захисного саркофага Чорнобильської АЕС. Реальна кількість може бути більшою, оскільки радари не завжди фіксують усі цілі.

У лютому 2025 року один із дронів влучив у захисну конструкцію над зруйнованим реактором. Кремль тоді заперечував причетність Росії, заявивши, що його сили не атакують ядерну інфраструктуру, і звинуватив Україну у "провокації".

Європейський банк реконструкції та розвитку підрахував, що ремонт пошкоджень коштуватиме щонайменше 500 мільйонів євро, і що без таких робіт "незворотна корозія" конструкції почнеться через чотири роки.

За оцінкою української прокуратури, удар по саркофагу, ймовірно, був навмисним – на це вказує кут влучання дрона. Кравченко припускає, що район Чорнобиля можуть використовувати як маршрут для атак, щоб обійти зони щільного покриття української ППО.

Україна, яка має обмежені засоби протиповітряної оборони для захисту суходолу, що вдвічі перевищує розмір Італії, зосереджує їх поблизу населених пунктів та важливої інфраструктури, щоб максимізувати їхню корисність від російських атак.

Чорнобильська зона, розташована менш ніж за 10 км від кордону з Білоруссю і приблизно за 100 км від Києва, оточена зоною відчуження забрудненої дикої природи.

Чорнобильська АЕС – останні новини

Французькі експерти завершили попередню технічну оцінку пошкоджень захисної конструкції на Чорнобильській АЕС після удару російського дрона. За попередніми оцінками, ремонт триватиме до 2030 року і коштуватиме близько 500 млн євро.

Старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні заявив, що пошкоджений російськими окупантами Новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС потрібно відновити до 2030 року. Після цього строку металеві конструкції конфайнменту зазнають корозії, яку неможливо буде зупинити.

