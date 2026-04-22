Lufthansa скорочує 20 тисяч рейсів через різке подорожчання авіапалива, - Sky News

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скорочення 20 тисяч короткомагістральних рейсів цього літа, щоб зменшити витрати на авіаційне паливо, ціна якого більш ніж подвоїлася, пише Sky News.

Зазначається, що більшість скорочень пов’язана із закриттям збиткового підрозділу CityLine та виведенням з експлуатації 27 літаків. У компанії також зазначили, що на рішення вплинули трудові суперечки з персоналом.

У Lufthansa відмітили, що скорочення рейсів дозволить заощадити близько 40 тис. тонн авіаційного палива і становитиме лише 1% від загального обсягу їхніх пасажирських перевезень.

Компанія також переглядає свою європейську мережу. Збиткові маршрути з Франкфурта та Мюнхена закриваються, натомість розширюються рейси з Цюриха, Брюсселя та Відня.

Попри зміни, у Lufthansa запевняють, що пасажири збережуть доступ до глобальної маршрутної мережі та далекомагістральних рейсів.

Зростання витрат зачепило більшість авіакомпаній на тлі обмежених поставок нафти з Близького Сходу через блокування Ормузької протоки. Це вже відчувають і пасажири, оскільки ціни на квитки суттєво зростають.

Глава Ryanair Майкл О’Лірі цього місяця зазначав, що існує ризик перебоїв із постачанням пального вже з травня, якщо протока залишиться закритою. За його словами, вартість нафти є лише частиною проблеми, тоді як більш нагальним занепокоєнням є саме доступність реактивного палива.

Дефіцит авіаційного палива - останні новини

17 квітня повідомлялося, що Брюссель готовий вимагати розподілу запасів авіаційного палива по всьому ЄС, оскільки на Європу чекає літо з дорогими авіаквитками та потенційними скасуваннями рейсів через конфлікт на Близькому Сході.

Раніше очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що у Європи залишився шеститижневий запас авіаційного палива. Поставки гасу значною мірою здійснюються з країн Близького Сходу, які сильно постраждали через закриття Ормузької протоки.

