Українські дрони повертають нафтову промисловість Росії до часів СРСР

Російським нафтовим компаніям вказуватимуть, скільки вони мають виробити бензину та дизельного палива і яку кількість палива можна відправити на експорт.

Російська влада має намір повернутися до радянської практики державного планування у виробництві бензину та дизельного палива, а також хоче взяти під контроль ціни на АЗС. Це випливає з проектів угод між нафтовими компаніями та Міністерством енергетики РФ.

За словами джерел російського агентства "Інтерфакс", Міненерго Росії надаватиме нафтовим компаніям обов'язкові до виконання "розпорядження" щодо обсягів виробництва палива, відвантажень на внутрішній ринок, експорту та продажів на біржі.

Водночас планується, що нафтові компанії матимуть право обговорювати з Міненерго зміни щодо планових обсягів виробництва та реалізації палива "у разі настання обставин непереборної сили".



Очікується, що угоди набудуть чинності після прийняття відповідної постанови уряду і діятимуть до кінця 2026 року.

За даними агентства, під жорсткий держконтроль будуть взяті ціни на АЗС: нафтовики зобов'язуються утримувати їх зростання в межах інфляції з урахуванням підвищення ПДВ та акцизів. Стежити за роботою нової системи будуть Міненерго та Федеральна антимонопольна служба. При цьому повідомляється, що нафтовики повинні будуть в обов'язковому порядку насамперед забезпечувати бензином і дизелем внутрішній ринок

На паливному ринку РФ і раніше існувала практика щомісячної розсилки від Міненерго рекомендацій щодо поставок палива на внутрішній ринок. Однак тепер вони стануть обов'язковими до виконання.

Видання The Moscow Times звертає увагу, що рішення прийнято у відповідь на безперервні удари українських безпілотників, які минулого року вивели з ладу близько 20% потужностей нафтопереробних заводів, а цього року – лише за останній місяць призвели до зупинки п'яти великих НПЗ.

З початку 2026 року НПЗ потрапляли під атаки БПЛА не менше 12 разів. Тільки за останній місяць п'ять великих заводів були змушені зупинити виробництво: "Кінеф" у Ленінградській області (2-ге місце в Росії, 20 млн тонн), "Нижегороднефтеоргсинтез" (4-те місце, 17 млн тонн), а також Новокуйбишевський, Саратовський і Туапсинський НПЗ.

"Це призвело до нової хвилі зростання біржових цін на бензин: АІ-92 з початку року подорожчав на 22%, а АІ-95 – на 21%. У відповідь з 1 квітня уряд знову ввів заборону на вивезення бензину за кордон для експорту – лише через місяць після того, як її було скасовано", – зазначають журналісти.



Україна продовжує систематично атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури Росії. Зокрема, в ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України повторно завдали удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї.

Атаки українських безпілотників змусили РФ скоротити видобуток нафти у квітні на 300-400 тисяч барелів на день.

