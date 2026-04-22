В Україні стрімко подорожчала оренда будинків: у яких містах найдешевше житло

Найдорожчим містом для оренди приватного будинку залишається Київ.

Оренда приватних будинків в Україні стрімко подорожчала. Найбільше зростання у відсотковому співвідношенні відбулося у Запоріжжі, де медіанна ціна довгострокової оренди будинку зросла на 87% - з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026 року.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, найдорожчим містом залишається Київ. Станом на березень 2026 року медіанна вартість оренди приватного будинку у столиці становить майже 112 000 грн.

Зазначається, що на 50% піднялися ціни одразу у Черкасах, Луцьку та Миколаєві – у всіх містах з 10 000 грн до 15 000 грн. Ще одним містом із помітною динамікою зростання став Тернопіль, де медіанна вартість оренди будинку зросла на 48% (з 17 857 грн до 26 498 грн).

Суттєве зростання також спостерігається у Вінниці, де оренда подорожчала на 45% – з 11 000 грн до 16 000 грн. В Ужгороді ціни зросли також на 45% – із 37 544 грн до 54 428 грн.

Міста з помірним зростанням цін

У частині обласних центрів зростання медіанної вартості оренди приватних будинків було більш стриманим. Наприклад, в Івано-Франківську на 34% - з 20 831 грн у березні 2025 року до 27 822 грн у березні 2026 року. При цьому в Києві та Львові зафіксовано однакову динаміку зростання на 22%. У столиці оренда будинку зросла з 91 184 грн до 111 965 грн, а у Львові - з 35 000 грн до майже 43 000 грн.

У Кропивницькому ціни піднялися на 19% - з 8 000 грн до 9 500 грн. Більш стримане зростання спостерігається у Житомирі, де медіанна вартість оренди зросла на 10% – з 10 000 грн до 11 000 грн. Водночас в Одесі ціни збільшились на 6% – з 48 429 грн до 51 418 грн, а в Полтаві – на 5% із 9 500 грн до 10 000 грн.

Міста, де ціни не змінились або знизились

У частині міст ціни на довгострокову оренду будинків залишилися стабільними. Так, без змін у порівнянні з березнем 2025 року залишилась вартість оренди у Дніпрі – на рівні 16 000 грн. Аналогічна ситуація у Хмельницькому, де медіанна ціна становить 10 000 грн, та у Чернівцях – близько 33 000 грн.

Водночас у низці міст зафіксовано відчутне зниження вартості оренди: найбільше падіння відбулося у Рівному – на 34% (медіанна ціна знизилася з 25 000 грн до 16 500 грн). У Херсоні оренда подешевшала на 25% – з 6 000 грн до 4 500 грн, а в Сумах на 22% - із 9 000 грн до 7 000 грн. Менш різке зниження спостерігається у Харкові, де ціни впали на 7% – з 15 000 грн до 14 000 грн, та у Чернігові на 4% - із 6 000 грн до 5 750 грн.

Бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість Юлія Козар пояснила, що зростання цін напряму пов’язане з попитом, який останнім часом зміщується у бік приватних будинків. Основна причина - запит на автономність, а саме можливість забезпечити електроенергію (сонячні панелі, генератори), тепло (автономне опалення) та водопостачання, особливо після складної зими.

Крім того, будинки частіше обирають сім’ї, які переїжджають разом у кілька поколінь. Такий формат житла дозволяє розмістити більше людей і оптимізувати витрати.

Водночас у прифронтових містах, таких як Херсон, Суми та Чернігів, ціни знижуються через безпекову ситуацію та зменшення кількості населення. Відповідно, у цих населених пунктах значно менший приплив внутрішньо переміщених осіб, що також впливає на попит і, відповідно, на вартість оренди.

