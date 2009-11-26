Російські прикордонники знову застрелили українця

26 листопада вночі на ділянці українсько-російського кордону, що примикає до Харківській області, російські прикордонники застрелили громадянина України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Водночас, у Держприкордонслужбі зауважили, що стосовно цього інциденту на даний час володіють інформацією, яка надана російською стороною.

«Сьогодні вночі ми отримали інформацію по лінії оперативної чергової служби від наших російських колег про те, що близько 0.30 26 листопада на напрямку населених пунктів Шебекіно (Росія) – Вовчанські хутори (Харківська область, Україна) під час переслідування російськими прикордонниками автомобіля ВАЗ «Нива», який намагався порушити державний кордон Росії, були здійснені попереджувальні постріли, а потім постріли по колесах, в результаті чого одна із куль влучила у кабіну водія, який загинув на місці. Куля влучила у шию», - повідомили у Держприкордонслужбі.

У відомстві підтвердили, що загиблий є громадянином України, який проживав в одному з прикордонних населених пунктів.

«Він прямував з території Росії в Україну поза пунктом пропуску держкордону і віз такелажне обладнання для човнів», - уточнили у Дерприкорднослужбі, зауваживши: «Це те, що нам повідомили наші російські колеги».

У Держприкордонслужбі також повідомили, що сьогодні запланована зустріч прикордонних представників України і Росії, під час якої сторони уточнять обставини трагічної події, що сталася минулої ночі.