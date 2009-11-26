На Харківщині піймали поширювачів порнографії в Інтернеті

Харків. 26 листопада. УНІАН. Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Головного управління МВС України у Харківській області викрили організовану злочинну групу, яка займалась розповсюдженням порнографічних матеріалів у мережі Інтернет.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, група у складі трьох осіб, використовуючи інтерактивне спілкування, розповсюджувала відео до країн Західної Європи, Росії та Сполучених Штатів Америки.

Свою діяльність вони розпочали у липні 2008 року і використовували для цього 14 моделей.

Працівники міліції встановили і місце знаходження порностудії, інтернет-провайдера, IP-адресу та сайти, на яких здійснювалось розповсюдження порнографічної продукції.

Крім того, правоохоронці з`ясували номер поточного рахунку, який був відкритий в одному з комерційних банків для перерахування плати за порнопродукцію.

У результаті проведення санкціонованого обшуку у злочинців було вилучено сучасне комп`ютерне обладнання і кредитні картки, за допомогою яких проводилась конвертація коштів, здобутих незаконним шляхом.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» Кримінального кодексу України.

Стосовно організатора та одного з учасників злочинної групи обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.