У Харкові створено КП «Харківпас»

Харьков. 26 ноября. УНИАН. В Харькове создано коммунальное предприятие «Харьковпасс».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, за решение создать такое предприятие проголосовали 25 ноября на 38-й сессии 5-го созыва депутаты горсовета.

КП «Харьковпасс» создано с целью «внедрения единой транспортной системы города, эффективного использования коммунального имущества территориальной громады, повышения безопасности и качества услуг по перевозке пассажиров в городском наземном транспорте».

Комментируя событие, начальник Департамента транспорта и связи Евгений ВОДОВОЗОВ сказал в интервью корреспонденту УНИАН, что данное решение горсовета «стало первым шагом к созданию единого транспортного предприятия коммунальной формы собственности, которое будет обеспечивать все виды перевозок, в том числе в трамваях, троллейбусах, метрополитене и автобусах».

В основу КП «Харьковтранс» ляжет ныне действующее коммунальное предприятие «Горэлектротранс».

В ходе создания предприятия планируется, в частности, обновление всего парка машин, а также внедрение единого проездного билета, что «повысит безопасность перевозок и создаст более комфортные условия для пассажиров», - сказал Е.ВОДОВОЗОВ.

Минимальный размер уставного фонда нового предприятия установлен в сумме, эквивалентной 10 минимальным заработным платам, исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на момент принятия этого решения. Уставный фонд будет сформирован за счет имущества, которое относится к коммунальной собственности территориальной громады города Харькова. КП «Харьковпасс» решено закрепить за Департаментом транспорта и связи, сообщили в пресс-службе.