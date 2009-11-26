Курс валют у банках Харкова

Долар: 7,94 - 7,98 грн.

Харків. 26 листопада. УНІАН. На 26 листопада комерційні банки Харкова такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,02 грн.), євро - 12 грн. (12,05 грн.), Базис - 7,94 (8,062), 12,08 (12,23), Реал-банк - 7,94 (8,05), 12,07 (12,17) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. За даними прес-служби Національного банку України, на 26 листопада НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.5000 (на 25 листопада – 799.0000) 100 EUR – 1204.3776 (на 25 листопада – 1196.0231) 10 RUR – 2.7734 (на 25 листопада – 2.7697).

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