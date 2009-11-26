Борги населення Харківщини з послуг ЖКГ перевалили за 1 мільярд

Харків. 26 листопада. УНІАН. У Харківській області в жовтні 2009 року заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг виросла на 4,2% і на початок

листопада становила 1 млрд. 50 тис. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За офіційними даними, середній термін заборгованості населення за всі послуги ЖКГ становить 5,6 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх районах Харкова та області. Найбільше зростання спостерігалося в Зачепилівському (у 2,8 рази), Кегичівському (у 2,1 рази) і Коломацькому (у 1,6 рази) районах області. В загальній структурі заборгованості за житлові та комунальні послуги найбільшу питому вагу має заборгованість жителів Харкова. На кінець жовтня борг населення Харкова становив 818,6 млн. грн. (або 77,9% від суми боргів по області).

В облстаті повідомляють, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в жовтні 2009 р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 36,3% і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт.час) становлять 275,9 грн. Сума сплат за жовтень по області становить 147,6 млн. грн. (77,3% від нарахувань звітного місяця).

За даними облстату, в жовтні 2009 р. борг за 3 місяці і більше мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 64,4% власників особових рахунків, газопостачання – 41,5%, зміст будинків і споруд і прибудинкових територій – 32,6%, вивіз побутових відходів – 19,6%, централізоване водопостачання і водовідведення – 17,8%, електропостачання – 4,6%.

ГУ статистики повідомляє, що в січні-жовтні 2009 р. населенням області за житлово-комунальні послуги сплачено 1825,7 млн. грн., або 96,5% нарахованої за цей період суми. Найвищий рівень оплати серед районів спостерігався в Блізнюківському, Первомайському і Богодухівському районах області (118,1 – 115,4%), найнижчий – в Куп’янському та Ізюмському районах області, а також у місті обласного значення Лозова (82,5 – 88,7%).

В січні-жовтні 2009 року для зменшення боргу по області з населенням було підписано 6,8 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку були поміщені договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становить 10,4 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів - 10,9 млн. грн. З початку дії ухвали про погашення реструктуризованої заборгованості (липень 2003 р.) і по цей час в області було поміщено 130,8 тис. договорів на суму 110,7 млн. грн. Сума внесених платежів становила 92,8 млн. грн.