Кернес почав цитувати Кодекс самурая

Харків. 26 листопада. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС зачитав своїм колегам-депутатам під час сесії міськради 25 листопада кілька цитат із Кодексу самурая.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході дискусії про доцільність районних рад у Харкові Геннадій Адольфович взяв до рук мініатюрну книжку і висловився в тому розумінні, що на його робочому столі останнім часом лежить Кодекс самурая, і він має змогу легко зануритися до глибин людської мудрості.

При цьому Г.КЕРНЕС розкрив книжку і прочитав у мікрофон кілька цитат: вони стосувалися, зокрема, видатних людей і людей звичайних.

Тема про принади східної філософії може бути продовжена. Сьогодні сайт міськради оприлюднив інформацію про те, що Г.КЕРНЕС невдовзі – 2 грудня – стане гостем програми «Обличчям до міста» на місцевому «7 телеканалі», і всі бажаючі можуть поставити гостю свої запитання вже зараз .