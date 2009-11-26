Стронов вважає, що облрада стає інструментом політичної боротьби

Харків. 26 листопада. УНІАН. Керівник фракції БЮТ у Харківській облраді Андрій СТРОНОВ заявив, що обласна рада з органу, що має представляти інтереси жителів Харківщини, перетворилася на інструмент політичної боротьби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщин», свою точку зору А.СТРОНОВ на сесії облради під час розгляду питання про видачу державних актів на землю.

На його думку, всі заяви чиновників про те що Постанова Кабміну № 844 про безкоштовну видачу держактів на землю не працює, не відповідають дійсності. При цьому бютівець навів такі цифри і факти.

За його даними, на сьогодні по всій Україні видано понад 150 тисяч земельних актів. У деяких областях, які значно менше Харківської області, видано вже понад 20 000 актів. У Харкові ж на сьогодні видано понад 3,5 тисяч актів. Це, на думку депутата, пов`язане як з об`єктивними, так і необ`єктивними причинами.

Як заявив А.СТРОНОВ, якби облрада була зацікавлена в реалізації процесу, то перше, що б він зробив – запросив би на пленарне засідання фахівців тих органів, які професійно володіють інформацією, є її першоджерелами, - керівника управління земельних ресурсів - А.ВОВКА, керівника Центру земельного кадастру - А.ДУБОЛАЗОВА і заслухав їхню інформацію про хід реалізації Постанови та про проблеми, з якими вони зустрічаються. Крім того, відзначив А.СТРОНОВ, саме час нагадати ініціаторам цієї заяви про те, як «два роки тому з цієї трибуни вони переконували в необхідності ухвалення програми «Земля - людям», результатом якої став обман десятків тисяч людей, що подали заяву на виділення земельних ділянок».

Саме зараз, коли у людей є реальна законна можливість оформити державні акти на землю, з вуст ініціаторів програми «Земля – людям» ллються звинувачення в популізмі, заявив А.СТРОНОВ

Найголовніше, відзначив А.СТРОНОВ, що хотілося б донести до жителів Харківської області, - це те, що Постановою уряду № 844 передбачається безкоштовне оформлення і видача актів на землю - присадибні, садові ділянки, особисте фермерського господарство. Крім того, спрощений механізм подачі документів - для отримання держакту на землю необхідно в сільську, селищну, міську раду по місцю розташування земельної ділянки подати заяву, копію паспорта, копію довідки про привласнення індкода, копію вирішення про виділення ділянки. Ніяких інших документів не вимагається. Подальше оформлення відбувається без участі заявника. Ради передають отримані документи в органи Держкомзему, які займаються оформленням всієї технічної документації. Всі витрати, пов`язані з оформленням держакту на землю, оплачуються з державного бюджету.

Спочатку Постанова № 844 діяла до кінця 2009. Розуміючи, що в деяких областях йде явний саботаж реалізації Постанови, уряд ухвалив рішення про продовження терміну безкоштовного оформлення і видачі актів на 2010-й і подальші роки, сказав А.СТРОНОВ.

Говорячи про прийняття обласною радою заяви, депутат звернув увагу на те, що вся вона побудована на неправдивій інформації. Зокрема, сказав А. Стронов, у заяві сказано, що «не визначений механізм отримання грошей з бюджету». На його думку, це не відповідає дійсності: Постановою № 844 визначений чіткий механізм фінансування. Цей факт підтверджує й те, що у вересні Управлінням земельних ресурсів Харківської області спрямовано 4 млн. 700тис. грн., і це тільки частина передбачених для Харківської області коштів.

По-друге, зазначив А.СТРОНОВ, вказана сума - 65 грн. за документацію так само не відповідає дійсності: ухвалою № 1112 визначена сума 9 неоподатковуваних мінімумів, тобто 153 грн., і ці гроші виділяються з держбюджету. І якщо цих грошей не досить, то чому про це заявляє обласна рада, і немає ніяких офіційних заяв від виконавців - земельного кадастру, інституту землеустрою, запитав керівник фракції.

По-третє, зазначив він, стверджується, що технічні можливості Центру земельного кадастру не дозволяють виготовляти більше 100 актів в день. Це теж не відповідає дійсному стану справ - за інформацією, наданою управлінням земельних ресурсів щодня виготовляється від 150 до 200 актів, повідомив він.

Наприкінці свого виступу, А.СТРОНОВ заявив, що, виходячи зі всього переліченого, можна зробити висновок, що обласна рада з органу, що представляє інтереси жителів Харківщини, перетворилася на інструмент політичної боротьби проти уряду ТИМОШЕНКО.