ДТП на Харківщині: загинуло 7 осіб

Харків. 9 лютого. УНІАН. У результаті дорожньо-транспортної пригоди на автотрасі Харків – Київ у Харківській області загинуло семеро осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

ДТП сталося 8 лютого близько 21-ї години в Коломацькому районі на 397-му кілометрі автотраси Харків – Київ.

У результаті лобового зіткнення вантажівки DAF, яка прямувала до Полтави, та мікроавтобуса «Мерседес-бенц», всі семеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. Водій вантажівки вижив. Сама вантажівка злетіла з траси. Причина ДТП встановлюється, повідомили в прес-службі.