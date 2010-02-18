Яна Клочкова проводить у Львові майстер-класи з плавання

Львів. 18 лютого. УНІАН. У львівських школах всесвітньо відомі плавці Яна КЛОЧКОВА та Денис СИЛАНТЬЄВ проводять майстер-класи з плавання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, першою приймала віп-плавців львівська школа №90. Акція триває тиждень і відбудеться у львівських СШ №36, №18 та №45. Фінальний майстер-клас відбудеться 19 лютого у Львівському аквапарку за участю львівських школярів. Основна мета такого заходу – продемонструвати, що у Львові є можливості у шкільних басейнах розвивати плавальний спорт.

«Діти дуже гарно плавали. Головне не те, чи стануть вони чемпіонами, а те, що діти вміють плавати. Велика подяка владі та дирекції шкіл, що вони так піклуються про учнів», – зазначила у коментарі агентству майстер спорту міжнародного класу з плавання, чотириразова олімпійська чемпіонка Я.КЛОЧКОВА.

У свою чергу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ наголосив на тому, що він «готовий взяти розвиток плавання у Львові під особистий патронат».

«Чесно скажу, це той вид спорту, який дає мені можливість працювати, сам теж плаваю. За останні три роки ми відремонтували 4 шкільні басейни, ще у чотирьох завершуються роботи. Запевняю, на цьому ми не зупинимось. Львів матиме не одного європейського чемпіона з плавання. Той заряд енергій, який дадуть зірки, переконає не одного школяра записатись на гурток з плавання», – зазначив А.САДОВИЙ.