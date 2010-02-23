За спробу взяти хабар СБУ затримала інспектора міліції

Харків. 23 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно співробітника одного з районних відділів МВС в місті Харкові, який вимагав хабар від місцевого мешканця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, до СБУ звернувся мешканець Харкова, який повідомив, що 33-річний дільничний інспектор міліції вимагає у нього гроші в сумі 1200 доларів. За цей хабар дільничний інспектор обіцяв не порушувати стосовно громадянина кримінальну справу за вчинені ним хуліганські дії.

Співробітники УСБУ затримали співробітника міліції «на гарячому» безпосередньо після одержання ним основної частини грошей від заявника (700 дол.).

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара).

За даними прес-центру, з початку 2010 р. це вже четвертий факт хабарництва серед співробітників МВС Харківської області, який викритий та припинений співробітниками Управління СБУ.