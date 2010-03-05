Сьогодні головним у Харкові залишається Кернес

Харків. 5 березня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні перебуватиме в Києві.

Як повідомляє сайт міськради, мер відбув у відрядження на 1 день до Верховної ради України. Повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

За інформацією прес-служби міськради, сьогодні о 12.00 в інформаційному агентстві РБК-Україна відбудеться онлайн-конференціяМ.ДОБКІНА.

Крім того, мер Харкова візьме участь у програмі «Місто – інфраструктура», ефір якої розпочнеться о 15.20 на телеканалі UBC.