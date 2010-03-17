Завтра не буде води в частині Червонозаводського району

Харків. 17 березня. УНІАН. У четвер частина будинків Червонозаводського району Харкова залишиться без води.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у зв’язку з ремонтом на водогоні діаметром 1200 мм (пр. Гагаріна, 100) 18 березня з 10.00 до 18.00 буде обмежено холодне водопостачання 8-го мікрорайону за такими адресами: проспект Гагаріна, 38-94а (парний бік); вулиця Чугуївська, 29-35 (непарний).