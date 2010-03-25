Сьогодні – позачергова сесія облради

Харків. 25 березня. УНІАН. Сьогодні відбудеться позачергова сесія Харківської обласної ради.

Як повідомляє прес-служба облради, на розгляд сесії виноситься питання про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області та комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери.

Не виключено, як пише місцева преса, на сесії новий губернатор Михайло ДОБКІН може оголосити про кадрові зміни в Харківській облдержадміністрації, зокрема, представить нових заступників губернатора.