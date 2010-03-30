Начальника міліції Південної залізниці представили колективу

Харків. 30 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові був представлений новий начальник Управління МВС України на Південній залізниці Андрій МЕЛЬНИЧЕНКО. Він замінив на цій посаді Миколу ЦВІРУ.

Нового керівника колективу Управління представив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК.

На зборах були присутні заступник губернатора Василь ХОМА, заступник голови Харківської облради Миколи ТИТОВ, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, перший заступник начальника ГУ МВСУ в Харківській області Валентин ФЕСЮНІН, голова податкової адміністрації в Харківській області Станіслав ДЕНИСЮК.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО (1964 р.н.) народився в Харкові. Закінчив Харківський юридичний інститут. В правоохоронних органах з 1989 року. Генерал-майор міліції. З 2005 р. – на пенсії. З 2006 р. - депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів).