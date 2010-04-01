Добкін ставить завдання вивести Харківщину в лідери

Харків. 1 квітня. УНІАН. У нас є всі можливості для того, щоб вивести Харківську область у лідери, вважає голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, лише повна взаємодія всіх гілок державної влади, силових структур, місцевого самоврядування з вирішення питань, актуальних для кожного району, дозволить Харківщині відновити втрачені позиції і зміцнити значущість в масштабах держави.

«У нас є всі можливості для того, щоб вивести Харківську область у лідери за всіма показниками, - сказав М.ДОБКІН. - Ймовірно, ще майже рік органи місцевого самоврядування працюватимуть у нинішньому складі, і ми не маємо права витратити цей рік на чвари і з`ясування стосунків».

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