У Харкові в параді візьмуть участь до 2 тисяч військових

Харків. 9 травня. УНІАН. У Харкові у військовому параді з нагоди Дня Перемоги, який пройде в центрі міста на майдані Свободи, візьмуть участь близько 2 тисяч військовослужбовців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, святкування Дня Перемоги цього року буде наймасштабнішим за всі роки незалежності України. Спеціально для цього з бюджетів області та міста виділено понад 10,5 млн. грн.

Зокрема, 9 травня харків’яни та гості міста зможуть побачити стройовий вишкіл працівників та військовослужбовців усіх силових структур та військово-навчальних закладів Слобожанщини – урочистим маршем центральною площею міста пройдуть 20 парадних «коробок» по 80 осіб у кожній.

Крім цього, перед трибуною з ветеранами проїдуть 30 зразків сучасної бойової техніки, а також бойових машин часів Другої світової війни ретро-клубу автомобілів «Самоходъ».

Також увазі ветеранів буде представлено 11 копій штандартів і бойових прапорів відповідно до кількості з’єднань, які звільняли Харківщину та область. Це - штандарти Білоруського, 1-го та 2-го Українського фронтів, а також інших, які брали участь у першому параді Перемоги.

За словами заступника Харківського гарнізону, командувача парадом полковника Олександр СЕРПУХОВА, цьогорічна підготовка до параду тривала близько 2 місяців. Було проведено чотири спільні репетиції на злітній смузі Харківського авіазаводу.

Цього разу площею міста у парадних одностроях крокуватимуть, зокрема, студенти військової кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», представниці Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба з числа курсантів та офіцерів-жінок, воїни 92-окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ.

Як повідомляв УНІАН, у військовому параді 9 травня у Харкові також візьмуть участь 80 військовослужбовців Російської Федерації.