Погода на 10 травня

Харків. 9 травня. УНІАН. 10 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі у східних областях без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західній частині країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на сході до 28°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 16-21°, в Карпатах 9-14°.

У Київській області можливі короткочасні дощі, місцями грози, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі на Київщині 10-15°, вдень 19-24°.

У м. Києві температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

9 травня температура води в Чорному та Азовському морях становить 14-18°, в Дніпрі біля Києва 17°.