Металіст б’є рекорд відвідуваності

Харків. 12 травня. УНІАН. Харківський футбольний клуб Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО «Металіст» є одним з лідерів за показником відвідуваності матчів в українському чемпіонаті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить статистика відвідувань матчів Прем`єр-ліги, що опублікована на сайті football.sport.ua.

Так, у сезоні 2009/2010 поспостерігати за грою харківської команди на трибуни стадіонів прийшло понад 540 тис. глядачів. Це на третину більше, ніж у київського «Динамо» і в півтора рази більше, ніж у дніпропетровського «Дніпра». Випередити «Металіст» за цим показником зміг лише донецький «Шахтар», на матчі за участю якого минулого сезону прийшло 578 тис. глядачів.

Говорячи про лідерство «Шахтаря», експерти звертають увагу на певну некоректність порівняння відвідуваності домашніх матчів двох клубів. Так, минулого сезону підтримати свою команду на трибуни ОСК «Металіст» прийшли 394 тис. глядачів, а «Донбас-Арена» зібрала близько 400 тис. донеччан. Але при цьому донецький стадіон є більш містким (50 тис. місць проти 41,3 тис. місць у Харкові). Крім того, «Донбас-Арена» повноцінно працювала протягом всього сезону 2009/2010 (за виключенням двох «домашніх» матчів на початку сезону), тоді як ОСК «Металіст» до моменту урочистого відкриття в грудні 2009 року не міг розмістити всіх охочих - частина трибун були закриті на реконструкцію. З урахуванням цих чинників, можна стверджувати, що саме стадіон «Металіст» став найвідвідуванішою футбольною ареною минулого сезону.

Слід зазначити, що харківський клуб уже вдруге поспіль стає «срібним призером» чемпіонату за відвідуваністю матчів. У сезоні 2008/2009 він теж обігнав усіх конкурентів, пропустивши вперед лише «Шахтаря». У сезоні 2007/2008 «Металіст» посідав п`яте місце за відвідуваністю матчів.

У прес-службі «Металіста» вважають, що на відвідуваність матчів за участю команди вплинула тривала робота, яку проводить керівництво клубу серед харків’ян, зокрема, серед молоді і студентства.

Президент клубу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, коментуючи на телебаченні завоювання «Металістом» вчетверте поспіль бронзових нагород, подякував тренерам, футболістам, а також уболівальникам за «історичне», як він висловився досягнення.

«Хотів би подякувати гравцям нашим, головному тренеру Мирону МАРКЕВИЧУ і, природно, нашим помічникам, союзникам, нашим друзям - харківським уболівальникам. Уболівальникам, яких немає, не було і, напевно, не буде ні в кого - тобто таких, які є в харківського «Металіста».

Привітавши всіх з перемогою, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ закликав «готуватися до нового чемпіонату». При цьому він висловив категоричну незгоду з тими, хто відносить «Металіста» до рівня вічно третього «середнячка», нездатного піднятися вище 3-го місця. Президент клубу вважає «Металіст» гідним поборотися за чемпіонське звання.

«Я категорично з цим не згоден. Подивиться, за який період ми завоювали чотири «бронзу»! Ми фактично всього п`ять років займаємося клубом, але за ці п`ять років чотири «бронзи» - більш, ніж серйозне досягнення. А те, що треба думати про чемпіонство – це однозначно. Але всьому свій час», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.