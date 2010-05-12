До Євро-2012 підключили Шуфрича й Горбаля

Харків. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ увів до складу Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу голову Львівської обласної державної адміністрації Василя ГОРБАЛЯ і міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестора ШУФРИЧА.

Про це йдеться в указі Президента України від 11 травня, текст якого розміщено на сайті глави держави.