Погода на четвер

Харків. 12 травня. УНІАН. 13 травня в Україні погода не зміниться: тепло, короткочасні дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в четвер по Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень - на більшій частині території - країни короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 19-24°; в Карпатах вночі - 5-10°, вдень - 10-15°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 19-24°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 12-14°, вдень - 22-24°.

12 травня температура води в Чорному морі - 14-17°, в Азовському - 16-20°, в Дніпрі біля Києва - 18°.