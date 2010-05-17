Україна може зіграти з Аргентиною і Францією – Маркевич

Харків. 17 травня. УНІАН. У ході підготовки до фінальної частини Євро-2012 національна збірна України з футболу може зіграти з національною збірною Аргентини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції тренерського штабу національної збірної України з футболу у Харкові сказав її головний тренер Мирон МАРКЕВИЧ.

«Тривають переговори з Аргентиною, можливо, в майбутньому з ними зіграємо», - сказав він.

М.МАРКЕВИЧ підкреслив, що в ході підготовки національної збірної України заплановані ігри з «командами світового рівня».

«Ми просили Федерацію футболу України, щоб нам шукали дійсно серйозні команди. І ми побачили, що нам ідуть назустріч - тривають переговори дійсно з хорошими командами. Зараз ми стартуємо з команд Литви, Румунії і Норвегії. Збірна Голландії, з якою ми граємо в серпні, 11 числа, збірна Польщі - команди не погані. Зараз тривають переговори з Аргентиною і Францією», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

Помічник головного тренера Семен АЛЬТМАН додав, що більшість ігор національна збірна планує провести в Україні.