Кредит не розблоковано: Зеленський жорстко 'проїхався' по Орбану на очах у Мерца, - Politico

Зеленський перейшов у наступ, тоді як лідери ЄС намагалися "задобрити" Орбана.

На саміті в Брюсселі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнувся з лідерами ЄС, які розділилися на "добрих" і "злих" поліцейських, сподіваючись переконати його схвалити кредит Україні на суму 90 мільярдів євро. Він витримав натиск усіх. Але його перемога може бути недовготривалою.

Найстарший глава уряду в блоці, якому менш ніж через місяць мають відбутися вибори (де йому пророкують поразку), давно є занозою в боці Євросоюзу, пише Politico. Нещодавно він порушив обіцянку, дану ним на саміті в грудні, схвалити кредит для України в розмірі 90 мільярдів євро. Тим самим він підриває самі основи прийняття рішень в ЄС, які спираються на дотримання урядами залізних зобов'язань.

На тлі ескалації війни на Близькому Сході, де Європа виглядає безсилою, лідери сподівалися, що зможуть хоча б направити гроші Україні, щоб допомогти їй протистояти Росії. Але настрій був похмурим. Навіть президент України Володимир Зеленський, який долучився до зустрічі через відеозв'язок і довгий час був "променем світла" на зібраннях ЄС, здавалося, скоріше погіршив ситуацію, зазначають журналісти.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був серед групи лідерів, які сподівалися, що український лідер використає своє звернення до саміту, щоб знизити градус напруги та запевнити Орбана, що він полагодить нафтопровід "Дружба". Натомість Зеленський перейшов у наступ.

"Зеленський зіграв жорсткіше, ніж ми очікували", можливо, вважаючи, що "він може перечекати", заявив один з урядових чиновників. Якщо Орбан виграє вибори наступного місяця, "можливо, розрахунок [Зеленського] полягає в тому, що після цього він змінить тон".

Питання трубопроводу

В останні тижні угорський прем'єр пов'язав питання трубопроводу з кредитом і звинуватив Україну в тому, що вона не ремонтує "Дружбу" з політичних причин, зробивши це темою виборів і виставивши себе захисником інтересів країни. Зеленський заявив, що не хоче ремонтувати трубопровід, який росіяни неодноразово атакували і який допомагає фінансувати повномасштабне вторгнення Кремля в його країну.

"Те, що я зробив сьогодні, – це розбив нафтову блокаду, яку нав’язав нам Зеленський", – заявив Орбан після саміту. "Так я захистив інтереси країни".

Час після виборів

Повідомляється, що хоча Україна відчайдушно потребує 90 мільярдів євро від ЄС, у Зеленського тепер з’явилося більше часу після того, як наприкінці минулого місяця Міжнародний валютний фонд схвалив кредит у розмірі 8,1 мільярда доларів. У Києва має бути достатньо грошей, щоб залишатися платоспроможним до початку травня.

Антипатія між Орбаном і Зеленським дуже глибока, за словами високопоставленого дипломата ЄС, і неприязнь проявилася в повній мірі в середині тижня. Угорський прем'єр-міністр встав зі свого місця і став за спинами інших лідерів, з презирством дивлячись на Зеленського, коли той з'явився на екранах для свого звернення.

Через 90 хвилин, коли Зеленський стояв на своєму, а угорський прем'єр не поступався, лідери вирішили припинити дебати, випустивши заяву про те, що "Європейська рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні".

Ставка робиться на те, що так чи інакше ситуація зміниться після того, як угорці прийдуть на виборчі дільниці 12 квітня. Якщо Орбан програє, його наступник може бути мотивований зняти блокування Будапешта в обмін на розморожування коштів від ЄС.

Інші новини про ситуацію навколо Угорщини та "Дружби"

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Італії стала на бік Орбана у конфлікті з Україною. Вона заявила своїм колегам, що розуміє причини, через які угорський лідер розлютив блок, порушивши своє слово і відмовившись від кредиту в розмірі 90 мільярдів євро Україні.

А ось Німеччина заявила, що поведінку Орбана "вже неможливо терпіти". Берлін нібито попередив Будапешт про "серйозні наслідки" через позицію щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: