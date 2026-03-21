Відкрилася найдовша у світі прибережна пішохідна стежка

Пройшовши весь маршрут, туристи зможуть помилуватися краєвидами культових скель "Сім сестер" у Східному Сассексі, насолодитися красою Юрського узбережжя та дикою природою Озерного краю.

19 березня король Великої Британії Чарльз III урочисто відкрив найдовшу в світі прибережну стежку, протяжністю 4327 кілометрів уздовж усього узбережжя Англії. Про це пише Daily Express.

Прибережна стежка імені короля звивається навколо мальовничих приморських містечок Корнуолла і проходить уздовж скелястих пляжів Нортумберленда, утворюючи безперервний маршрут після того, як було створено близько 1600 кілометрів нових пішохідних доріжок, що з'єднують існуючі маршрути.

Пройшовши весь маршрут, туристи зможуть помилуватися краєвидами культових скель "Сім сестер" у Східному Сассексі, насолодитися красою Юрського узбережжя та дикою природою Озерного краю.

Після урочистого відкриття стежки та нового природного заповідника король прогулявся ділянкою нещодавно завершеної стежки біля "Семи сестер". До нього приєдналися міністр навколишнього середовища Емма Рейнольдс та голова організації Natural England Тоні Джуніпер, які високо оцінили новий маршрут.

Він сказав, що цей маршрут є "свідченням того, як громадське задоволення, охорона природи, спадщина, історія та спільнота можуть об’єднатися, допомагаючи поліпшити життя мільйонів людей".

Зазначається, що на його створення пішло 18 років, він був вперше представлений під час правління Гордона Брауна і подолав низку труднощів, таких як необхідність прийняття нового законодавства - Закону про доступ до морських і прибережних районів, прийнятого в 2009 році.

Організація Natural England заявила, що тепер це найдовший у світі охоронюваний прибережний пішохідний маршрут. Ніл Констебл, який очолював проект від цієї організації, сказав:

"Це чудово - найкраще, що я зроблю у своєму професійному житті".

Організація заявила, що це відкрило доступ до частини англійського узбережжя, яка завжди була недоступною, включаючи скелясті пляжі, піщані дюни та вражаючі скелі.

Важливо, що там, де були створені нові стежки, Natural England також зосередилася на тому, щоб наблизити їх до води. Організація заявила, що доступність була покращена, тому більше людей можуть насолоджуватися окремими ділянками маршруту.

Зараз відкрито близько 80% маршруту, і його повне завершення заплановано на кінець року. У деяких місцях пішоходам доведеться звернути зі стежки, зокрема на північному заході Англії, де їм потрібно буде переправитися через річку Мерсі на поромі.

Травень, по суті, є останньою можливістю відпочити в Європі без натовпів, адже вулиці популярних міст ще не заполонили "літні" туристи, а на пляжах поки що достатньо місця.

Водночас далеко не всі європейські пляжні напрямки в останній місяць весни є достатньо комфортними для купання в морі. Однак хороші варіанти все ж є. Команда The Independent склала список із семи приголомшливих місць у Європі, де в травні тепло.

Вас також можуть зацікавити новини: