Ольга Коваль

Україна накопичила унікальний досвід боротьби з безпілотниками та розробила власні методи їх перехоплення.

Українські військові та експерти з безпілотників із подивом спостерігають за тим, як країни Близького Сходу та їхні західні союзники стикаються з труднощами у протидії іранським ударним дронам, таким самим БПЛА, які Росія вже кілька років щодня використовує проти України, пише британська газета The Telegraph.

За даними видання, українська армія за роки повномасштабної війни з Росією накопичила унікальний досвід боротьби з безпілотниками та розробила власні методи їх перехоплення. Однак на Близькому Сході, де зараз розгортається конфлікт навколо Ірану, багато країн виявилися менш підготовленими до подібних загроз.

Журналісти видання зазначають, що російські атаки на українські міста фактично перетворили Україну на лабораторію сучасної війни дронів. Москва активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed, які здатні завдавати ударів по інфраструктурі та містах. В Україні для боротьби з такими апаратами створювалися цілі підрозділи, що спеціалізуються на виявленні та знищенні БПЛА. Військові використовують комбінацію систем ППО, мобільних груп і власних дронів-перехоплювачів.

Відео дня

За словами українських фахівців, багато країн тільки зараз починають усвідомлювати масштаб загрози. Вони зазначають, що боротьба з подібними безпілотниками вимагає не тільки дорогих ракетних систем ППО, а й гнучких, відносно дешевих рішень, таких як дрони-перехоплювачі або мобільні вогневі групи, пише The Telegraph.

Водночас війна на Близькому Сході відволікає увагу та ресурси Заходу від фронту в Україні. Аналітики попереджають, що Кремль може скористатися ситуацією та посилити тиск на Україну.

На думку експертів, досвід української армії показує, що масові атаки дронів можна ефективно стримувати, але для цього потрібна постійна адаптація тактики та технологій. Саме тому багато країн тепер вивчають український досвід, щоб підготуватися до нової епохи воєн дронів.

Особливості українського досвіду в боротьбі з дронами

Однак успіх України в боротьбі з безпілотниками пояснюється не тільки прагненням економити ресурси. Як показали спостереження журналістів The Telegraph, які за останні дні відвідали кілька підрозділів безпілотників на різних ділянках фронту, ключову роль відіграють багатошарова система оборони, злагоджена координація та накопичений бойовий досвід. Саме це той фактор, який іншим країнам відтворити найскладніше.

Реклама

Наприклад, ще задовго до того, як в Одесі вмикається сирена повітряної тривоги, українські військові вже знають про наближення ворожих дронів. Попередження надходить завдяки зовнішньому контуру оборони – акустичній системі виявлення Sky Fortress, що працює з використанням штучного інтелекту.

Технологія досить проста, кажуть самі військові: по всій країні встановлено близько 14 тисяч мікрофонів – на дахах будівель, стовпах і вишках мобільного зв'язку. Вони фіксують звуки в небі, а алгоритми штучного інтелекту аналізують їх і виділяють характерний шум "Шахедів" серед схожих звуків, таких як мопеди, газонокосарки або міський транспорт. Після цього система визначає траєкторію польоту безпілотника і передає дані на планшети військових розрахунків, які займаються його перехопленням.

За словами представника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, ефективність таких систем постійно зростає: іноді вдається знищити близько 90% ворожих дронів. Він підкреслює, що досвід, отриманий українськими військовими під час війни, є унікальним і може бути корисним союзникам.

Україна, за його словами, готова ділитися своїми ефективними напрацюваннями з партнерами. Співпраця у сфері безпеки з країнами НАТО має бути взаємовигідною: Київ отримує допомогу і пропонує власний бойовий досвід боротьби з сучасними загрозами.

Реклама

Українські військові також зазначають, що багато рішень розроблялися в умовах обмеженого бюджету. Тому під час відбиття атак вони намагаються обирати найбільш економічно виправдані методи перехоплення. "На відміну від наших західних партнерів або країн Близького Сходу, нам доводиться рахувати кожну копійку", – каже командир 426-го окремого полку безпілотних систем підрозділу морської піхоти України полковник Олексій Булахов.

"Тому ми розробили нашу технологію з максимальною економічною ефективністю. Ми класифікуємо загрози і використовуємо найбільш економічний спосіб їх перехоплення. Ми не можемо собі дозволити підхід, який застосовують у Саудівській Аравії. Якщо запустити ракету Patriot по "Шахеду", різниця у вартості буде просто колосальною".

Високопоставлені офіцери попереджають, що навіть якщо українські системи будуть прийняті на озброєння на Близькому Сході, їх інтеграція займе час.

Українські технології у війні проти Ірану

Зазначимо, що український досвід цікавить не тільки країни Перської затоки, але й викликає активний інтерес НАТО через конфлікт на Близькому Сході. Країни Альянсу переймають досвід українських захисників і мають намір надати доступ до свого ринку для вітчизняних виробників, повідомив керівник з інновацій та впровадження технологій у Північноатлантичному альянсі Клаудіо Палестіні. За його словами, на липневому саміті НАТО в Анкарі протидія дронам буде однією з головних тем для обговорення.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що США та їхні союзники намагаються навчитися збивати дешеві БПЛА за прикладом ЗСУ. Наприклад, у Катарі використовується понад 30 систем Patriot, але лише вісім зенітних гармат виявилися ефективними для ураження безпілотників на малій відстані.

Видання Time повідомляло, що на тлі війни в Ірані дрони-перехоплювачі стали "візитною карткою" України. Зазначається, що після того, як іранські дрони атакували країни Перської затоки, саме українські технології протидії безпілотникам стали найбільш затребуваними.

