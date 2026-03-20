Кремль готується придушувати бунт після підписання миру з Україною, - Reuters

Путін та його поплічники добре пам'ятають, чим для СРСР закінчилася невдала війна в Афганістані на тлі відновлення свободи слова.

Кремль розпочав "закручування гайок" із рештками свободи в інтернеті, боячись, що без репресій після закінчення війни в Україні на Росію чекатиме та сама хвиля громадського невдоволення, яка прискорила розпад СРСР після ганебного виходу з Афганістану наприкінці 1980-х. Про це пише Reuters із посиланням на експертів та співрозмовників в Росії.

"Офісні працівники борються із заблокованим інтернетом. Підлітки постійно змушені змінювати VPN. Таксисти намагаються зорієнтуватися в Москві без онлайн-навігації", – зазначає видання, нагадуючи про блокування більшості популярних соцмереж і багатогодинні вимкнення мобільного інтернету у Москві та інших великих містах.

У Кремлі ці обмеження пояснюють тим, що західні інтернет-компанії не йдуть на співпрацю з російською владою, а також тим, що відключення інтернету начебто якось заважає українським безпілотникам вражати об’єкти в російському тилу.

Однак усе це супроводжується запровадженням нових законів, які зобов'язують мобільних операторів відключати будь-якого клієнта на вимогу ФСБ та надають цьому відомству повноваження створювати мережу власних СІЗО по всій країні.

Як розповіли Reuters неназвані дипломати, усе це є елементами більш широких зусиль Кремля зі зміцнення контролю над населенням на тлі невдалої війни проти України. За їхніми словами, подальше затягування конфлікту може дедалі більше послабити підтримку влади з боку населення. Тож, коли війна закінчиться, російські чиновники хочуть бути готовими до будь-якого сплеску народного невдоволення. Один із співрозмовників видання каже, що Москва консолідувала повноваження, достатні для початку "великих репресій" в Інтернеті.

"Російські лідери та служби безпеки пам’ятають 1991 рік, і вони пам’ятають, що сталося з Росією і що сталося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися – це була катастрофа", – сказав Андрій Солдатов, російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки.

На його думку, зараз Москва готується до того, щоб підписання мирної угоди, так само як і затягування війни на невизначений час, не зруйнувало режим.

Двоє російських співрозмовників Reuters, обізнаних з онлайн-репресіями, повідомили, що Москва вивчила досвід Китаю та Ірану, і реалізує його у себе.

Обмеження свободи інтернету в РФ

Як писав УНІАН, Росія систематично обмежує свободу інтернету, наслідуючи китайську модель і будуючи "суверенний" Рунет. Влада блокує доступ до західних платформ, таких як Facebook, Instagram та X (Twitter), уповільнює роботу YouTube, а також витісняє іноземні месенджери, просуваючи державний додаток MAX – аналог китайського WeChat. З вересня 2025 року MAX обов’язково встановлюватиметься на всіх нових смартфонах, інтегрується з держпослугами та використовується для тотального стеження за користувачами, збору даних і цензури.

У 2026 році влада намагалася повністю заблокувати WhatsApp та обмежує Telegram (зокрема, на окупованих територіях), щоб змусити росіян перейти на державний MAX.

По всій Росії регулярно відключають мобільний інтернет (нібито через загрозу дронів), а доступ під час відключень обмежують "білими списками" – лише держпослуги, Яндекс, російські соцмережі та ЗМІ.

