Виборів в Україні у 2026 році не буде: у The Times назвали головні причини

Президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення поправок до конституції за допомогою референдуму.

Представники виборчої комісії України дійшли висновку, що Україна не повинна проводити вибори цього року, що ставить Київ на шлях конфронтації зі Сполученими Штатами. Про це пише газета The Times.

За інформацією видання, члени офіційної робочої групи з виборів мали подати законопроект до парламенту наприкінці минулого місяця, але заявили, що їм ще належить вирішити ключові питання щодо того, як забезпечити чесні вибори, вільні від російських атак чи втручання.

Вони планують продовжити обговорення цього питання щонайменше до кінця травня. Однак група погодилася з тим, що Україна має розпочати виборчу кампанію не пізніше ніж через шість місяців після обговорення, ухвалення необхідного законодавства та встановлення режиму припинення вогню, що фактично унеможливлює проведення президентських виборів цього року.

Відео дня

Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії України, заявив:

"Усі згодні, включаючи членів парламенту, що активна фаза бойових дій має припинитися, має бути встановлена чітка лінія розмежування, і лише після цього необхідний шестимісячний період для організації виборів. Термін уже було перенесено. Цілком точно, що система працюватиме протягом квітня та травня, тому що ми ще не вирішили всі проблеми".

Зазначається, що президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення поправок до конституції за допомогою референдуму. Однак робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій. Члени групи послалися на ризик масових жертв у разі нападу на виборчу дільницю. Крім того, Дубовик заявив, що обмеження свободи слова та пересування, введені воєнним станом, можуть завадити виборчій кампанії.

Він додав, що опозиційні партії не бажають погоджуватися на цифрове голосування, яке потенційно може бути сфальсифіковано урядом і буде закрите для міжнародних спостерігацьких місій.

Робоча група з питань виборів

Тиск з боку США спонукав адміністрацію президента України сформувати в грудні робочу групу, до складу якої увійшли представники виборчих комісій, депутати парламенту та представники громадянського суспільства. Проблема, з якою вона стикається, є "безпрецедентною".

"Група вивчає, як полегшити голосування приблизно шести мільйонам біженців за кордоном, приблизно трьом мільйонам українців, які проживають під російською окупацією, і майже мільйону військовослужбовців, багато з яких служать на фронті. Вибори також повинні відповідати міжнародним стандартам, щоб не зірвати плани України щодо вступу до Європейського Союзу. Немає прецеденту для проведення такого голосування, тим більше в рамках існуючих міжнародних стандартів, таких як норми Ради Європи. Немає прикладів, які ми могли б використовувати як основу", - зазначив Дубовик.

Радники адміністрації Трампа порівняли цю проблему з президентськими виборами 1864 року під час Громадянської війни в США. Дубовик був здивований їхньою нездатністю зрозуміти ризики, з якими зіткнулися українці, такі як авіаудари, кібератаки або цифрова інформаційна війна. Він сказав:

"Я не буду називати прізвища, але знаєте, який приклад вони нам навели? Громадянська війна у Сполучених Штатах. Вони сказали, що під час Громадянської війни ми проводили вибори, то чому ви не можете? Це виходило від адміністрації Трампа".

За його словами, британські поради, які виявилися кориснішими, запропонували подивитися, як голосували польські громадяни у Великій Британії на своїх виборах. Виборці повинні зареєструватися заздалегідь, але можуть голосувати в британських школах або громадських центрах, а не лише в посольствах чи консульствах.

Вибори в Україні - останні новини

Нещодавно глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що зараз говорити про потенційні президентські вибори в Україні безглуздо.

За його словами, під час останніх переговорів між Україною та Росією питання виборів не порушувалося. Основну увагу росіяни зосередили на вимогах щодо Донбасу.

