Іран ні до чого: Бі-бі-сі розкрило причини, з яких переговори щодо України зупинилися

Мирні переговори почали гальмуватися ще до ситуації з Іраном, і на це було кілька важливих причин.

Переговори про закінчення війни, які Москва, Київ і Вашингтон ведуть з початку року, призупинені. Публічно сторони пояснюють це тим, що США зайняті Іраном, але справа не тільки в цьому.

Як пише видання Бі-бі-сі, переговори буксували ще до Ірану. Не було прогресу з найгостріших питань – території Донбасу та гарантій безпеки, без яких домогтися міцного миру буде складно.

Відео дня

Як розповіли виданню високопоставлений європейський дипломат і двоє співрозмовників, обізнаних з ходом переговорів, насправді мирний процес почав "видихатися" ще до початку війни з Іраном. Джерела Бі-бі-сі зійшлися на думці, що порядок денний і сам формат переговорів у їхньому нинішньому вигляді навряд чи приведуть до кінця війни в Україні.

Ключові питання далекі від вирішення

Зазначається, що ключові проблеми досі залишаються невирішеними. Серед них – доля підконтрольних Україні територій Донбасу, передачі яких вимагає Росія, та статус Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Сторони не наблизилися до жодного компромісу з цих питань, розповіли джерела видання.

Видання зазначило, що стосовно Донбасу Кремль взагалі не хоче сприймати нічого з того, що відрізняється від "домовленостей Анкориджа". У Кремлі вважають, що під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці в серпні 2025 року, США погодилися з тим, що Росія повинна отримати весь Донбас.

Хоча насправді жодних домовленостей Путін і Трамп тоді не досягли.

Співрозмовники видання зазначили, що без особливого успіху йде й обговорення долі ЗАЕС.

Проблема гарантій безпеки

Україна багато разів давала зрозуміти, що готова до обговорення територіальних та інших поступок лише після прийняття пакету юридично зобов'язуючих міжнародних гарантій безпеки, які запобігатимуть можливості нової війни.

Видання зазначило, що консультації з цього питання українські чиновники ведуть уже багато місяців. Наприклад, на зустрічі в грудні 2025 року Україна, США та європейські лідери говорили про гарантії "за прикладом п’ятої статті НАТО". У січні 2026 року президент України Володимир Зеленський говорив, що пакет гарантій узгоджено "на 100%". Але з того часу нічого не змінилося.

Один із співрозмовників видання назвав ситуацію з гарантіями безпеки замкнутим колом: без гарантій Україна не може обговорювати територіальне питання, а без вирішення територіального питання прогрес у переговорах не видається можливим.

Відповідаючи на запитання Бі-бі-сі про пробуксовку переговорів, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "нічого не почало виходити":

"Було зрозуміло, що переговори будуть непростими... Багато питань, особливо територіальне питання, ще потрібно продовжувати обговорювати. Воно дуже складне. Багато інших складних питань. І ми вважаємо за краще публічно їх не озвучувати. Ми сподіваємося, що переговори продовжаться найближчим часом".

Інші питання

На шляху до миру в Україні є й інші питання, багато з яких сторони поки що навіть не почали обговорювати, повідомили джерела видання.

За їхніми словами, у списку пріоритетів Кремля, як і раніше, залишаються тема нерозширення НАТО та інші питання безпеки – вони важливі для Путіна не менше, ніж отримання контролю над усім Донбасом.

Видання зазначило, що якщо з вимогами Кремля щодо України все більш-менш зрозуміло, то з вимогами до Європи – не дуже. При цьому обговорити питання архітектури безпеки на континенті було б неможливо без широкої коаліції європейських країн, визнали співрозмовники видання.

Але в Кремлі європейських лідерів не хочуть бачити за столом переговорів.

При цьому високопоставлений європейський дипломат запевняє, що Росія навмисно робить акцент у переговорах саме на Донбасі. За його словами, Москва бере участь у переговорах не заради досягнення миру, а заради того, щоб змусити Білий дім тиснути на Київ:

"Тому що мета Росії полягає в тому, щоб Трамп звинувачував Зеленського в неготовності до компромісу. Росіяни знають, що українці не можуть погодитися на передачу Донбасу. Якщо росіяни почнуть висувати вимоги щодо гарантій безпеки і вимагати поступок уже від США, це виставить неготовною до компромісу стороною вже саму Росію".

Високопоставлений європейський дипломат вважає, що відсутність прогресу на переговорах навряд чи хвилює Путіна, який упевнений, що "і так виграє війну".

"Йти на якісь компроміси йому немає сенсу. Його позиція полягає в тому, щоб затягувати цей процес і погіршувати становище України", – пояснив дипломат.

Переговори щодо України

28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у російської сторони немає людей, які дійсно можуть приймати рішення. Вони лише транслюють думки російського диктатора Володимира Путіна і передають йому послання.

А 18 березня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів щодо України.

