Перше масове вимирання на Землі завжди було просто під нашим носом: вчені знайшли сліди

Задовго до вимирання динозаврів наша планета пережила катастрофу біблійних масштабів.

Хвилі вимирання прокочувалися життям на Землі знову і знову протягом її довгої історії. Непташині динозаври були останніми, хто відчув на собі цей удар 66 мільйонів років тому, але до цього було ще кілька сплесків зникнення видів.

Тепер нове дослідження припускає, що вчені, можливо, випустили з уваги першу в історії Землі велику подію вимирання – апокаліптичну втрату життя, яка була набагато катастрофічнішою, ніж вважалося раніше, пише IFL Science.

Палеонтологічна літопис показує різке падіння біорізноманіття близько 550 мільйонів років тому. До цього в деяких частинах моря домінували відносно складні м'якотілі організми, які більше нагадували рослини, хоча технічно вони були ранніми тваринами. Потім раптово ця так звана едіакарська біота змінилася на порівняно прості форми життя – подія, яка стала відомою як Котлінська криза.

Вченим було відомо, що Котлінська криза ознаменувалася значною втратою біорізноманіття, але відсоток зниклих таксонів вважався занадто низьким, щоб подолати поріг і формально отримати статус "масового вимирання".

Переписуючи історію – 80% зниклих видів

Взагалі кажучи, подія масового вимирання визначається як період, коли щонайменше 75 відсотків усіх видів на Землі знищуються за відносно короткий проміжок часу. У палеонтологічній літописі широко визнано п'ять "великих" вимирань, найранішим з яких є пізньоордовицьке масове вимирання близько 445 мільйонів років тому. Деякі вчені вважають, що наразі ми перебуваємо на ранній стадії шостого масового вимирання, спричиненого насамперед руйнуванням середовища існування, забрудненням навколишнього середовища та зміною клімату.

Однак, можливо, нам доведеться почати переосмислювати цю систему нумерації. Нове дослідження, опубліковане в журналі Geology, стверджує, що близько 80 відсотків фауни було знищено під час Котлінської кризи близько 550 мільйонів років тому, що робить її однією з найзначніших подій за всю історію тваринного життя. Якщо це так, це може означати, що в цей період відбулося найраніше з відомих на Землі "великих" масових вимирань.

"Серйозність події вимирання в період Котлінської кризи набагато глибша, ніж ми думали раніше", – заявив у своїй заяві доктор Дункан Макілрой, автор дослідження та професор палеобіології Меморіального університету Ньюфаундленду.

Скам'янілості з Канади змінюють хронологію еволюції

Докази представлені у вигляді "виключно добре збереженої" колекції скам'янілостей, нещодавно знайдених у стародавніх попелових відкладах на ділянці в Ньюфаундленді, Канада. Це місце, відоме як Іннер-Медоу, показує, що едіакарська біота була набагато складнішою, ніж передбачалося раніше.

Для додаткового контексту: дослідники припускали, що едіакарський період пройшов через три різні фази. Спочатку з'явилася Авалонська біота (575–560 мільйонів років тому), що включала дивних фракталоподібних істот, званих рангеоморфами, які жили в глибоких темних океанських водах. Потім Біломорська біота (560–550 мільйонів років тому) ознаменувала золотий вік едіакарського життя в мілководних морях, включаючи таких ранніх предків тварин, як дікінсонія та кімберелла.

Нарешті, у період Намської біоти (550–538 мільйонів років тому) спостерігалося зниження різноманітності, перш ніж життя було кардинально змінене масовим вимиранням, яке поступилося місцем кембрійському вибуху – найбільшому еволюційному сплеску, що коли-небудь траплявся в історії Землі.

Нове дослідження показує, що скам'янілості авалонського типу на ділянці Іннер-Медоу на 13 мільйонів років молодші, ніж інша фауна в цьому регіоні.

Це розмиває межі між Авалонською та Біломорською біотами. Це вказує на те, що Авалонська біота проіснувала на 10 мільйонів років довше, ніж вважалося, і, як така, вона не зникла в результаті менш масштабної події вимирання, а вимерла під час більш широкої Котлінської кризи. Якщо ця точка зору правильна, це означало б, що хвиля вимирання близько 550 мільйонів років тому охопила набагато більше видів, ніж передбачалося раніше.

Загадка найдавнішої катастрофи

"Палеонтологічна літопис більш ранніх едіакарських фаун дивна тим, що швидкість фонового вимирання в найраніших біотах майже дорівнює нулю, тому Котлінська криза не відбувається на тлі поступової втрати видів, як це було протягом усього іншого фанерозою", – заявив Макілрой.

Дивно думати, що організми, скам'янілі в Іннер-Медоу, безпосередньо передують першій події вимирання і що сталася така велика втрата різноманітності в той час, коли стазис був нормою, і коли родичі сучасних груп тварин тільки-но еволюціонували.

Як не дивно, дослідники досі не знають, що спровокувало Котлінську кризу. Великі потрясіння навколишнього середовища, такі як сильні виверження вулканів або удари астероїдів, зазвичай є причиною масових вимирань. Однак для цього вимирання явного винуватця поки що не встановлено. Щоб з'ясувати це, завдання вчених – знайти більше доказів цього таємничого палеонтологічного періоду, розшукуючи додаткові сліди, приховані в гірських породах Землі.

