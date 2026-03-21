Трамп дожартувався: Іран пропустить японські кораблі через Ормузьку протоку

США втрачають союзників у війні, яким дорожча енергетична стабільність.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна готова дозволити суднам, пов'язаним з Японією, проходити через Ормузьку протоку.

Заява пролунала після консультацій між посадовцями країн, передає Bloomberg з посиланням на інтерв'ю Арагчі японському агентству Kyodo News в п'ятницю.

Відомо, що Японія значною мірою залежить від Близького Сходу в питаннях імпорту нафти. Війна в Ірані змусила цю азійську країну почати використовувати нафту з резервів цього місяця.

Водночас за даними преси, Японія зазнає тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо забезпечення безпеки в протоці.

Під час особистої зустрічі з Трампом на початку цього тижня у Вашингтоні прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті пояснила йому правові обмеження щодо участі Японії в таких заходах. Вона наголосила на сферах, де сторони досягли згоди, зокрема на зобов'язанні імпортувати більше нафти зі США та співпрацювати у сфері розробки ракет, пише ЗМІ.

Війна США проти Ірану та жарти Трампа

Трамп також став автором недолугого жарту під час зустрічі з Такаїті, неприпустимого на вищому дипломатичному рівні. На питання японського журналіста, чому Вашингтон не повідомив союзників про свої плани щодо атаки на Іран, Трамп поставив зустрічне питання – чому японці не попередили його про Перл-Харбор.

Додамо, що війна в Ірані спричинила різке здорожчання енергоносіїв та палива по всьому світу. Міністр фінансів США Скотт Бессент знайшов оригінальне розв'язання цієї проблеми: скасувати санкції щодо іранської нафти.

