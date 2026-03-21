Трамп заговорив про завершення війни з Іраном, але є нюанс, - Sky News

Суперечливі заяви президента США про "перемогу" і можливе згортання війни викликають сумніви, тоді як ризики нової ескалації залишаються високими.

Риторика президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном стала значно жорсткішою, але водночас – суперечливою. Не варто вірити сигналам, що США готові "згорнути військові зусилля", пише кореспондент Sky News Марк Стоун.

"Ми перемогли"

Спочатку Трамп виступив на території Білого дому із заявами про повну військову перевагу: "Я думаю, ми перемогли. Ми знищили їхній флот, їхні повітряні сили. Ми знищили їхню протиповітряну оборону. Ми знищили все".

Водночас він підкреслив, що не бачить сенсу у перемир’ї:

"Я не хочу укладати перемир’я… ви не укладаєте перемир’я, коли буквально знищуєте іншу сторону".

Різкий розворот: курс на згортання війни

Однак уже за годину, перебуваючи на борту Air Force One, Трамп заявив про можливе завершення конфлікту:

"Ми дуже близько наближаємося до досягнення наших цілей… розглядаємо можливість згортання наших великих військових зусиль".

Стоун зазначає, що це виглядає як "відхід від іранської екскурсії" – так сам Трамп називав кампанію.

Президент перерахував свої ключові "досягнення" в Ірані:

повна деградація іранського ракетного потенціалу;

знищення оборонно-промислової бази;

ліквідація ВМС і ВПС;

недопущення ядерної зброї;

захист союзників США в регіоні, серед них – Ізраїль, Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Кувейт.

Ядерна загроза нікуди не зникла

Втім, у своєму аналізі Стоун наголошує: попри удари, проблема не вирішена повністю. Ядерний матеріал "майже напевно" досі залишається в Ірані.

Крім того, іранський режим не зник і може вдатися до помсти – зокрема через асиметричні атаки та "сплячі" мережі.

"Це не наша проблема"

Окрему увагу журналіст звертає на заяву Трампа щодо Ормузької протоки. Стоун інтерпретує її так: "Вибачте, друзі, це не проблема Америки. Ми зруйнували енергетичний ринок – вам його і відновлювати".

Попри гучні заяви про перемогу і можливе завершення війни, ситуація залишається нестабільною. За словами Стоуна, Трамп часто змінює позицію і може діяти непередбачувано.

На цьому тлі до регіону вже перекидають тисячі американських військових.

"Не варто нічого сприймати як певний факт", - підсумував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп оголосив, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану.

"Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, оскільки розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", - написав він у Truth Social.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

Вас також можуть зацікавити новини: