Росія блокує сигнал GPS у Балтії, судна переходять на 'стародавню' навігацію, – розслідування The Times

Іноді проблеми виникають навіть у військових кораблів, яким стає складно прокладати курс.

Російські засоби радіоелектронної боротьби протягом останніх двох років регулярно порушують роботу супутникової навігації в Балтійському морі. Це робить деякі його ділянки практично непридатними для безпечного судноплавства, йдеться в розслідуванні британської газети The Times.

За даними видання, часто перешкоди настільки сильно впливають на навігаційні системи, що цивільним суднам доводиться орієнтуватися за допомогою традиційних методів навігації – карт, компаса та візуальних орієнтирів. Іноді проблеми виникають навіть у військових кораблів, яким стає складно прокладати курс.

Згідно з розслідуванням, перші ознаки масштабних перебоїв у роботі GPS у північно-східній Європі почали фіксувати наприкінці 2023 року. Тоді фахівці заговорили про поширені випадки "глушіння" та "підміни" сигналів – технологій, за допомогою яких радіохвилі блокують або спотворюють супутникові сигнали, що використовуються кораблями, літаками, навігаторами та мобільними пристроями.

Журналісти The Times з'ясували, що джерелами радіолокаційних перешкод стали щонайменше два російські комплекси: мобільна система радіоелектронної боротьби в районі Санкт-Петербурга та стаціонарний комплекс Murmansk-BN великої потужності в Калінінградській області. Періодично сигнали придушення також фіксувалися й з інших точок у Калінінградському регіоні.

До недавнього часу увага громадськості в основному була зосереджена на проблемах в авіації. Так, у 2024 році фінська авіакомпанія Finnair тимчасово призупиняла рейси з Гельсінкі до естонського Тарту після того, як пілотам двічі довелося скасовувати посадку через проблеми з навігацією, пишуть дослідники.

У березні того ж року впливу російських засобів РЕБ зазнав і британський військово-транспортний літак, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Літак пролітав поруч із Калінінградом на шляху до навчань НАТО у Польщі. Через рік аналогічна ситуація сталася з рейсом Ryanair у Вільнюсі – літак був змушений змінити маршрут і приземлитися у Варшаві.

Однак, як зазначають експерти The Times, судноплавство страждає від подібних втручань ще сильніше. Високопоставлений представник служби безпеки Литви заявив журналістам, що у моряків набагато менше альтернатив GPS-навігації, ніж у пілотів.

Офіційні дані про масштаби проблеми, йдеться в розслідуванні, публікуються рідко – багато країн вважають таку інформацію чутливою з точки зору національної безпеки. Проте уряд Естонії повідомив, що з початку 2024 року в її територіальних водах зафіксовано не менше 60 випадків втручання в роботу GPS на суднах.

У свою чергу фінська берегова охорона в районі Фінської затоки також визнає наявність постійних перешкод. За її словами, на сході регіону вони спостерігаються практично безперервно, а в спекотну погоду можуть поширюватися і на центральну частину затоки. Окреме дослідження вчених Гдиньського морського університету спільно з польською компанією GPS Patron зафіксувало повторювані сплески глушіння сигналів з Калінінградської області над Гданською затокою. Іноді такі перешкоди тривали до 20 годин.

Проблеми з радіосигналами зачіпають і збройні сили країн НАТО. Так, згідно з розслідуванням, у квітні минулого року кілька кораблів військово-морських сил Німеччини, включаючи мінні тральщики, на деякий час втратили GPS-навігацію під час навчань у Гданській затоці. Експерти попереджають, що подібні дії можуть становити серйозну загрозу безпеці судноплавства та авіації в регіоні Балтійського моря.

Загрози з боку Росії

Нагадаємо, за даними Lloyd’s List Intelligence, у січні в Балтійському морі було помічено 23 судна тіньового флоту РФ під чужими прапорами, які використовують фальшиві або підроблені прапори. Велика Британія заявила про готовність конфіскувати пов’язані з Росією танкери "тіньового флоту", що може призвести до відкриття нового фронту проти Москви.

Сучасна геополітична ситуація створила найбільш сприятливі умови для Росії атакувати країни Балтійського регіону, впевнені експерти українського проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень".

Країнам Балтії необхідно вже зараз привести свої збройні сили в повну бойову готовність для мінімізації ризиків потенційної ескалації з боку РФ, пише "Радіо Свобода".

