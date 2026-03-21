США змушені скасувати санкції щодо іранської нафти, використовуючи це проти Тегерана, - Бессент

Це рішення ухвалено на тлі різкого стрибка цін на нафту.

Санкції щодо частини іранської нафти будуть тимчасово зняті, щоб дозволити продаж партій, які вже знаходяться в дорозі, оголосив міністр фінансів США Скотт Бессент. Часткове призупинення санкцій покликане допомогти пом'якшити те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає як короткостроковий шок для світового ринку в результаті нападу на Іран, здійсненого США та Ізраїлем три тижні тому.

Бессент заявив, що США надають короткостроковий дозвіл на продаж близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, що перебуває в дорозі. "По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти Тегерана, щоб стримувати ціни, поки ми продовжуємо операцію "Епічна лють", – підкреслив він. Адже ціни на нафту підскочили до понад 100 доларів за барель, пише Politico.

Минулого місяця США завдали авіаударів по Ірану, що спровокувало зростання цін на бензин. Ізраїльські удари по великому морському газовому родовищу Ірану та закриття Іраном Ормузької протоки, найважливішого торгового шляху, через який проходить значна частина світової торгівлі нафтою та природним газом, сприяли цьому зростанню.

У підсумку продаж іранської нафти дозволено на 30 днів, згідно з копією генеральної ліцензії, виданої Міністерством фінансів.

Збереження економічного тиску на Тегеран

ЗМІ пишуть, що ця заява знаменує собою часткову відмову від давньої кампанії агресивного економічного тиску з боку США, покликаної послабити економіку Ірану, хоча Бессент зазначив, що країні буде "важко отримати доступ до будь-яких доходів, отриманих" від цих продажів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть чинити максимальний тиск на Іран та його можливості доступу до міжнародної фінансової системи", – додав він.

Реакція Трампа і довгострокові перспективи

Судячи з усього, Трамп визнав, що передбачав стрибок цін на нафту через вступ у війну з Іраном, навіть вихваляючи при цьому успіх військової операції США та силу економіки.

"Насправді я очікував гіршого", – заявив він журналістам у Білому домі. "Я думав, що ціни на нафту піднімуться набагато вище".

Бессент заявив, що він упевнений: призупинення санкцій щодо Ірану принесе користь економіці США в довгостроковій перспективі.

"Будь-які короткострокові збої зараз у кінцевому підсумку переростуть у довгострокові економічні вигоди для американців – тому що без безпеки не буває процвітання", – зазначив він.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану – наслідки

Раніше УНІАН повідомляв, що США розглядають можливість згортання військової операції проти Ірану. За словами Трампа, США після усунення загрози з боку Ірану не мають наміру охороняти та контролювати Ормузьку протоку.

Крім того, ми також розповідали, що Іран погрожує нападами на туристичні об'єкти по всьому світу. Йдеться про можливе розширення тактики атак Ірану за межі Близького Сходу.

