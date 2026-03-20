Археологи знайшли в Мексиці скульптуру, що може переписати історію відкриття Америки

Можливо, римляни прибули на цей материк за тисячу років до Христофора Колумба.

Археологи виявили в гробниці в Мексиці римський артефакт віком 2000 років, який може перевернути сучасне уявлення про історію відкриття Америки, піднімаючи питання про можливість того, що римляни прибули на цей материк за тисячу років до Христофора Колумба.

Як пише The New York Post, теракотова скульптура бородатого чоловіка, що отримала назву "Голова Текаксик-Калікстлахуака", була ексгумована мексиканським археологом Хосе Гарсіа Пайоном у 1933 році з однойменного сховища неподалік від Мехіко.

Фігура була похована в запечатаній гробниці разом з уламками кераміки, золотими прикрасами, кістяними артефактами та шматками гірського кришталю. При цьому, хоча ці матеріали були типовими для того часу та регіону, голова була зовсім іншою і мала риси, які більше нагадували стародавнє Середземномор'я, ніж Мезоамерику.

У 1961 році австрійський антрополог Роберт Хайне-Гельдерн припустив, що артефакт може датуватися 200 роком до нашої ери. Потім, у 1990 році, німецький археолог Бернард Андреа припустив, що бюст "без сумніву, римський", стверджуючи, що його зачіска і форма бороди нагадують зачіску і бороду імператорів династії Северів (193–235 рр. до н. е.).

І нарешті, за допомогою термолюмінесцентного датування – нагрівання об’єкта та вимірювання випромінюваного ним світла, накопиченого за певний період часу, – дослідники змогли визначити, що реліквія датується періодом між IX століттям до н. е. та XIII століттям н. е., задовго до висадки Колумба в Америці в 1492 році. Тим часом, саме поховання датується періодом між 1476 і 1510 роками нашої ери, до прибуття іспанського конкістадора Ернана Кортеса до Мексики в 1519 році.

Справжня загадка

Деякі дослідники стверджували, що голова потрапила туди на ранніх етапах європейських досліджень, можливо, під час іспанського завоювання Мексики.

Інші стверджують, що об'єкт був завезений випадково в результаті стародавнього трансокеанського дрейфу. Вони висунули теорію, що римський, фінікійський або берберський корабель міг бути перенесений течіями через Атлантику, після чого досяг берегів Америки, що спонукало місцевих жителів підняти теракотову голову і перенести її вглиб країни.

Хоча дослідники зазначили, що це малоймовірно, оскільки в Америці не було знайдено кораблів, поселень або інших предметів, що підтверджують таку подорож.

Ще одна можливість полягає в тому, що цю голову підкинув нахабний археолог під час розкопок.

Раніше вчені пояснили, звідки у людей бронзового століття були залізні артефакти. Майже всі вони мають космічне походження – їхнє залізо метеоритне.

Вас також можуть зацікавити новини: