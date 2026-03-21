Вночі безпілотники атакували Москву і Уфу

В ніч на 21 березня російську столицю Москву атакували дрони. Крім Москви атаки зазнала ще низка міст.

За даними мера Москви Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона ззбила над солицею 27 дронів.

У Росії повідомили, що безпілотники були збиті також над Брянською, Смоленською, Калузькою, Білгородською, Воронезькою, Ростовською, Волгоградською, Тульською, Рязанською, Курською, Саратовською, Самарською областями, Татарстаном та над окупованим Кримом.

Відео дня

За даними росЗМІ, у Саратовській області були атаковані Саратов і сусіднє місто Енгельс, жителі повідомляли про пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу (НПЗ).

Крім того, дрони долетіли навіть до Уфи де атакували місцевий НПЗ. Як написав в телеграмі губернатор Башкортостану Радій Хабіров, у ніч на суботу українські дрони атакували Уфу та нафтопереробні заводи у місті.

Два збиті дрони впали на житлову новобудову, там виникла пожежа.

Удари по Росії

НПЗ у місті Енгельс вже ставав ціллю для ударів українських дронів. Зокрема, в червні 2025 року було атаковано паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Також цю нафтобазу українські безпілотники атакували на початку січня 2025 року. Тоді вона горіла кілька днів.

А у ніч 3 березня один з нафтопереробних об'єктів у місті Уфа (столиця Башкортостану) атакували безпілотники. Тоді повідомлялось, що місцеві чули потужний вибух. Після цього в мережі з'явилося безліч відео з пожежею на території НПЗ.

