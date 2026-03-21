Вночі безпілотники атакували Москву і Уфу

В ніч на 21 березня російську столицю Москву атакували дрони. Крім Москви атаки зазнала ще низка міст.
За даними мера Москви Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона ззбила над солицею 27 дронів.
У Росії повідомили, що безпілотники були збиті також над Брянською, Смоленською, Калузькою, Білгородською, Воронезькою, Ростовською, Волгоградською, Тульською, Рязанською, Курською, Саратовською, Самарською областями, Татарстаном та над окупованим Кримом.
За даними росЗМІ, у Саратовській області були атаковані Саратов і сусіднє місто Енгельс, жителі повідомляли про пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу (НПЗ).
Крім того, дрони долетіли навіть до Уфи де атакували місцевий НПЗ. Як написав в телеграмі губернатор Башкортостану Радій Хабіров, у ніч на суботу українські дрони атакували Уфу та нафтопереробні заводи у місті.
Два збиті дрони впали на житлову новобудову, там виникла пожежа.
Удари по Росії
НПЗ у місті Енгельс вже ставав ціллю для ударів українських дронів. Зокрема, в червні 2025 року було атаковано паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Також цю нафтобазу українські безпілотники атакували на початку січня 2025 року. Тоді вона горіла кілька днів.
А у ніч 3 березня один з нафтопереробних об'єктів у місті Уфа (столиця Башкортостану) атакували безпілотники. Тоді повідомлялось, що місцеві чули потужний вибух. Після цього в мережі з'явилося безліч відео з пожежею на території НПЗ.