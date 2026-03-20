До України з Африки повернувся рідкісний червонокнижний птах

Він вже розпочав свій "променад" на узбережжі у пошуках їжі.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", помітили червонокнижного птаха – кулика-сороку. "Кулик-сорока, Haematopus ostralegus - прибережний птах з ряду сивкоподібних днями прилетів вже у Національний природний парк "Тузлівські лимани" з самої Африки", - зазначив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

Він оприлюднив у Facebook відео, на якому можна побачити чорно-білого птаха з рожевими ногами та червоним дзьобом, що на "променаді" на узбережжі, де, вочевидь, вишукує на мілководді їжу.

Науковець також нагадав, що торік сталася цікава історія з цими куликами, які прилетіли до нацпарку надовго з Польщі, а потім полетіли до Гвінеї-Бісау.

Кулик-сорока - що відомо

Це кулик середніх розмірів, забарвлення строкате. У дорослого птаха в шлюбному вбранні голова, шия, верхня частина спини і значна частина верхніх покривних пер крил чорні. Решта оперення тулуба і спід крил білі, вздовж заднього краю крила проходить широка біла смуга, хвіст біля основи білий, а на кінці – чорний.

Навколоочне кільце, дзьоб і райдужна оболонка ока червоні, ноги рожеві. У позашлюбному оперенні горло і щоки знизу окреслює біла смуга. У молодого птаха чорний колір оперення замінений темно-бурим, дзьоб біля основи червонуватий, кінцева частина темно-бура, ноги світло-сірі, райдужна оболонка ока коричнева, а навколоочного кільця немає.

Маса тіла – 330-750 г, довжина – 40-45 см, розмах крил – 80-85 см.

Причини зниження чисельності: деградація місць гніздування, сезонні нагінні явища на приморських водоймах (Азово-Чорноморський регіон), заростання та розмив піщаних островів, коливання рівня води у водосховищах та браконьєрство.

Прилітає в першій половині березня – середині квітня. Оселяється на низинних узбережжях морів, річок, озер, водосховищ, також на солончаках. Гніздиться окремими парами. Насиджують кладку самка і самець. Відлітає в кінці липня – середині вересня; може затримуватись до жовтня. На півдні інколи трапляється в зимовий період (грудень – січень). Зимує в Західній Європі, Північній Африці і Південній Азії.

Живиться двостулковими молюсками, різними наземними та водяними комахами.

Вид внесений до Червоної книги України, знаходиться під охороною Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, угоди AEWA. В Україні охороняється на багатьох об'єктах ПЗФ, де присутні великі водойми (Дунайський біосферний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник, Канівський природний заповідник, Дніпровсько-Орільський природний заповідник, Деснянсько-Старогутський НПП, НПП "Прип'ять-Стохід" тощо).

Нагадаємо, торік кулик-сорока пролетів 5 тис. км з Польщі до Африки не по прямій, а завітав до Одещини. За словами науковця Івана Русєва, птах "вирішив" поласувати смачною їжею у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Зокрема, одна з люблінських самок отримала GPS-передавач, завдяки якому дослідники змогли стежити за її життям: від гнізда до перельоту до Марокко.

