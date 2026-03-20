За словами очільника агенції Фатіха Біроля, на повне відновлення поставок нафти та газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців чи навіть більше.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив, що війна в Ірані спричинила найсерйозніший енергетичний шок за всю історію. Він також закликав європейських політиків не послаблювати обмеження стосовно російського газу, повідомляє Financinal Times.

За словами Біроля, війна на Близькому Сході є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії".

Керівник МЕА пояснив, що через війну в Ірані постачання нафти скоротилися більше, ніж під час подвійного нафтового шоку 1970-х років. Йдеться про ембарго, яке країни ОПЕК запровадили проти країн, що підтримали Ізраїль у Війні Судного дня, а також скорочення видобутку нафти на Близькому Сході через Ісламську революцію в Ірані та початок ірано-іракської війни. За словами Біроля, ці події спричинили рецесію та введення нормування палива в усьому світі.

Крім цього, за словами Біроля, через бойові дії в Ірані та блокування Ормузької протоки світ недоотримує вдвічі більше газу, ніж Європа у 2022 році після скорочення постачання блакитного палива з боку РФ. У 2022 році Росія планомірно скорочувала обсяги газу через трубопровід "Північний потік-1", посилаючись на технічні несправності, а згодом повністю зупинила його. Через це біржова вартість газу у ЄС на хабі TTF у серпні 2022 року перевищила 3,5 тисячі доларів за 1000 кубометрів, що стало історичним рекордом.

Керівник МЕА не став коментувати, наскільки можуть зрости ціни на нафту та газ через війну в Ірані, але зазначив, що ціни, ймовірно, продовжуватимуть зростати, доки Ормузька протока залишатиметься закритою для судноплавства. Втім, за словами Фатіха Біроля, у країн-членів агентства ще є резерви для пом’якшення дефіциту нафти на ринку і, відповідно, сповільнення зростання цін на неї.

"Найважливішим кроком є відновлення постачання через Ормузьку протоку", - зазначив керівник МЕА

Водночас Фатіх Біроль додав, що навіть в разі відновлення безпечного судноплавства Ормузькою протокою для повного відновлення нафто- і газовидобутку буде потрібно чимало часу.

"Навіть якщо конфлікт закінчиться і протока знову відкриється, потрібно буде багато часу, щоб відновити роботу нафтових і газових родовищ, багато з яких було закрито або пошкоджено. Деяким об'єктам знадобиться шість місяців, щоб відновити роботу, іншим – набагато більше", – сказав він.

Фатіх Біроль також закликав європейських політиків не послаблювати обмеження щодо російського газу. Він зазначив, що "російський газ коштував би майже стільки ж, скільки сьогодні коштує газ у Європі" і додав, що російські газопроводи "Північний потік" не працюють, а репутація Москви, як надійного та довгострокового постачальника, була зруйнована.

Довідка УНІАН. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) - це міжурядова організація, заснована у 1974 році, що забезпечує енергетичну безпеку, співпрацює з країнами для розвитку надійних, доступних і сталих енергоресурсів, а також аналізує світові нафтові та інші енергетичні ринки. З 2022 року Україна є асоційованим членом МЕА.

Блокування Ормузької протоки - останні новини

Як повідомляв УНІАН, через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки, вартість нафти марки Brent перевищила 100 доларів за барель.

За даними ЗМІ, США терміново стягують кораблі з тисячами морпіхів для можливої висадки в Ірані. Хоча президент США Дональд Трамп заявив, що не відправлятиме війська.

Втім, попри заяви американського лідера, адміністрація президента США Дональда Трампа начебто розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харк, аби змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

