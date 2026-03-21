Весь Чернігів та більша частина області повністю знеструмлені

Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі на території області.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міськради. "Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів вже попередили, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

Відео дня

"На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком "вул. Незалежності - Діагностичний центр"", уточнили у пресслужбі.

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.

Пізніше у прес-службі також додали, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. "Знеструмлено 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт", - зазначається у повідомленні.

Удари росіян по енергооб'єктах

24 січня росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури і пошкодили обладнання, внаслідок чого майже все місто Чернігів було знеструмлене. В обленерго тоді повідомили, що росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, через що знеструмлені сотні тисяч споживачів.

А 19 лютого міста Чернігів та Славутич залишилися без світла через аварію на одній з повітряних ліній електропередачі.

