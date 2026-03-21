Україна ризикує не відремонтувати енергообладнання до зими через Європу

А от китайські заводи здатні виготовити та доставити Україні трансформатори та інше обладнання у максимально стислі терміни.

До початку зими Україна може не встигнути отримати від Європи обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, розбитої російськими ударами.

Про це сказав нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в етері Новини.Live. За його словами, "Укренерго" відчуває гостру нестачу запчастин, що може завадити їй провести належний ремонт.

Нардеп зазначив, що фонд Energy Community, через який європейці фінансують постачання, працює за закритою схемою: обрані компанії закуповують обладнання лише на європейських заводах. При цьому виробники в Європі просто не можуть прискорити виробництво потрібних Україні запчастин.

"Є така ймовірність, що до зими ми не зможемо отримати все необхідне обладнання саме від європейських донорів", - попередив нардеп.

При цьому він зауважив, що китайські заводи здатні виготовити та доставити Україні трансформатори та інше обладнання у максимально стислі терміни. Хоча тут присутня політична токсичність такого рішення.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав, що ситуація в енергосистемі України стабілізована.

До цього гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації зі світлом у квітні після завершення опалювального сезону та за рахунок активної генерації від гідро- та сонячних електростанцій.

18 березня для побутових споживачів в Києві почали діяти графіки відключень світла.

