Lufthansa тестує 'спрощене прибирання' на рейсах: який бруд готові терпіти пасажири

Економію пояснюють тим, що планується скорочення близько 4000 робочих місць.

Німецька авіакомпанія Lufthansa запустила експеримент із мінімізації прибирання на короткомагістральних рейсах у Європі, щоб з’ясувати, наскільки пасажири готові миритися з менш чистими умовами на борту, пише Spiegel.

Згідно з внутрішнім документом, на який посилається профільне видання Aerotelegraph, з 16 по 29 березня на близько 20 маршрутах діє програма "Light Cleaning". В її межах туалети прибирають лише за запитом, сміття з кишень сидінь - "за потреби", а повноцінне прибирання між рейсами взагалі не проводиться.

Натомість члени екіпажу мають самостійно оцінювати, де саме потрібне прибирання.

Крім того, на окремих станціях кількість працівників, відповідальних за прибирання, скорочено з чотирьох до двох. Водночас експеримент не поширюється на преміум-класи, а також на ключові хаби компанії - Франкфурт і Мюнхен.

У Lufthansa пояснюють нововведення реалізацією програми скорочення витрат Turnaround, у рамках якої планується скорочення близько 4000 робочих місць.

Можлива нестача авіаційного пального

Нагадаємо, світові авіакомпанії почали розробляти екстрені плани на випадок нестачі авіаційного пального. За словами фахівців, ескалація конфлікту на Близькому Сході може вплинути на постачання вже найближчими тижнями.

Ціни на авіапальне вже різко зросли, зокрема після ракетних ударів США та Ізраїлю по Ірану. Якщо тенденція збережеться, це призведе до подорожчання авіаквитків. Керівники авіакомпаній зазначають, що не мають чіткого розуміння щодо доступності пального вже після найближчого місяця. Особливе це може вплинути на далекомагістральні рейси.

