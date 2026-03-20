У суботу в Україні знову вимикатимуть світло: хто і коли буде сидіти без електроенергії

Обмеження запроваджуються через наслідки російських ракетно - дронових атак на енергосистему

У суботу, 21 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), повідомляє Укренерго.

Диспетчери енергосистеми нагадали, що обмеження застосовуються через "наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему".

В Укренерго також зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Енергетики радять українцям дізнаватися час та обсяг застосування відключень на сторінках обленерго у відповідному регіоні

Відео дня

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликають диспетчери енергосистеми.

Графік відключення світла – Сумська область

На Сумщині 21 березня більшості черг споживачів світло відключатимуть по одному разу на 2-4 години, в залежності від черги. Водночас, як повідомляє "Сумиобленерго", підчерги 4.1,4.2, 5.1 та 5.2 будуть зі світлом протягом усієї доби.

Графіки відключень світла – Полтавська область

На Полтавщині у суботу світло почнуть відключати з 8:00. Як повідомляє "Полтаваобленерго" у Полтаві та області 21 березня запроваджено графік погодинних відключень світла обсягом 1 черга.

Графіки відключень світла – Черкаська область

Більшість мешканців Черкащини у суботу буде зі світлом протягом усієї доби. Як повідомляє "Черкасиобленерго", світло відключатимуть трьом підчергам споживачів на 1-2 години, починаючи з 17.00

Години відсутності електропостачання між чергами розподілилися так:

1.2 17:00 – 19:00

5.2: 19:00 - 21:00

6.1: 21:00 - 22:00

У компанії додали, що відповідно до команди НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 21 березня з 08:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності/

Графіки відключень світла – Львівська область

Як і на Черкащині на Львівщині більшість мешканців будуть зі світлом 21 березня протягом усієї доби. За даними "Львівобленерго", у суботу світло відключатимуть:

підчерзі 1.1. у період з 17.00 до 19.30

підчерзі 6.1 – з 19.30 до 22.00

Графік відключень світла – Харківська область

На Харківщині 21 березня світло відключатимуть більшості черг споживачів на 1-3,5 години.

Як повідомляє "Харківобленерго", години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) розподілилися так:

1.1 08:00-10:30

1.2 08:00-10:30

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-22:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 не вимикається

6.2 не вимикається

У компанії додали, що для промисловості та бізнесу з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження.

Графіки відключення світла – Київська область

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень світла для Київської області на 21 березня. Згідно з ним, переважна більшість мешканців столичної області буде зі світлом протягом усієї доби. Водночас у період з 17 до 22 години почергово відключатимуть підчерги 1.1 та 4.1, відповідно на 1,5 та 3,5 години.

Графіки відключень світла – Запорізька область

На Запоріжжі 21 березня світло відключатимуть більшості черг споживачів починаючи з 7.30 на 3-5 годин, в залежності від черги. Як повідомляє "Запоріжжяобленерго", Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання) розподілилися так:

1.1: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 19:30 – 22:30

3.1: 07:30 – 11:00

3.2: 15:00 – 20:00

4.2: 19:30 – 22:30

5.2: 07:30 – 11:00

6.2: 10:30 – 15:30

Енергетики додали, що 08:00 до 22:00 на Запоріжжі діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Ситуація в енергосистемі в України

Як повідомляв УНІАН, через хмарну погоду та наслідки ракетно - дронових атак РФ 18 березня енергетики були змушені відновити графіки погодинних відключень світла для населення.

13 березня, міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав, що ситуація в енергосистемі України стабілізована. Водночас, за його словами дефіцит електроенергії на піку споживання, на той час досягав 1 ГВт.

Наприкінці лютого гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації з електроенергією у квітні. За його словами, це стане можливими за рахунок зменшення споживання електроенергії після завершення опалювального сезону та збільшення генерації від гідро- та сонячних електростанцій.

