Дехто вважає, що машина більше схожа не на Мі-28, а на знаменитий американський "Апач".

У мережі опубліковані, ймовірно, найдетальніші на сьогодні фотографії перспективного важкого ударного вертольоту Народно-визвольної армії КНР, відомого під тимчасовим позначенням Z-21. На них звернув увагу дослідник китайської авіатехніки RupprechtDeino.

На знімках можна розгледіти основні елементи вертольоту, який експерти розглядають як прямого конкурента американського AH-64E Apache Guardian та російського Мі-28НМ.

Варто сказати, що хоча Z-21 і нагадує ці зразки, його (на відміну від деяких інших моделей китайської авіатехніки) можна назвати "копією" лише умовно, адже насправді машина має і певні відмінності. Вони стосуються кабіни, силової установки, розташування озброєння тощо.

На думку фахівців, Z-21 має стати першим справді важким ударним вертольотом Китаю (злітна маса близько 10–12 тонн), що дозволить йому нести більше броні й озброєння, ніж 7-тонний гелікоптер Z-10.

Раніше експерти припустили, що гелікоптер Z-21 розробили на основі китайського багатоцільового вертольота Z-20, який у свою чергу вважають "копією" американського багатоцільового UH-60 Black Hawk.

Крім пілотованих гелікоптерів, у Китаї активно працюють над створенням безпілотних моделей. Ще у 2020 році корпорація AVIC розпочала льотні випробування палубного безпілотного гелікоптера AR-500B, який вважають першим апаратом такого типу, розробленим у країні.

Подібні літальні апарати здатні виконувати пошуково-рятувальні місії та значно посилювати розвідувальні можливості морських суден.

Завдяки компактним безпілотним гелікоптерам палубного базування Китай зможе оснащувати літальними апаратами навіть невеликі кораблі без необхідності змінювати їхню конструкцію.

Також нагадаємо, що нещодавно китайський конвертоплан Lanying R6000 масою приблизно у шість тонн уперше піднявся в повітря в міському окрузі Деян провінції Сичуань.

